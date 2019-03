Knappe koppen: zo zien de kinderen van Angelina Jolie en Brad Pitt er nu uit

We mogen weer even lekker loeren, want het komt niet vaak voor dat de kinderen van Angelina Jolie en Brad Pitt op de rode loper verschijnen. Toch gaf het merendeel van de kroost gisteravond acte de présence op de rode loper bij de première van Dumbo’s live-action versie in Los Angeles.

Met mama op pad

Samen met mama Angelina liepen de 14-jarige Zahara, 12-jarige Shiloh en de 10-jarige tweeling Vivienne en Knox breedlachend over de rode loper. Alleen Maddox (17) en Pax (15) ontbraken.

Disney familie

Angelina Jolie heeft zelf geen rol in Dumbo, maar wel in Maleficent en het vervolg daarvan, dus zo ziet u maar weer: ze behoort tot de grote Disney familie. Waarschijnlijk is dat de reden dat ze is uitgenodigd. En zeg nou eerlijk, wie wil de kinderen Jolie-Pitt nou niet op de rode loper?

Maddox

De oudste zoon van Angelina, Maddox, ontbrak helaas. Schrik niet, maar deze jongen is inmiddels al 17 jaar! Onlangs werd hij samen met zijn moeder gespot tijdens open dagen van universiteiten in Zuid-Korea. Ook werden de moeder en zoon gespot op de campus van NYU.

Rode loper

Sinds de scheiding van Angelina en Brad verschijnen de kinderen steeds vaker op de rode loper. Afgelopen maand woonden alle zes de kinderen de preview van The Boy Who Harnessed The Wind in New York bij. Vlak daarvoor werd een deel van de kinderen gespot op de rode loper van de documentaire Serendipity, die deels is geregisseerd door Angelina.

Bron: The Cut, beeld: Getty Images