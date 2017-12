Hebben! Dit zijn de knapste feestjurkjes in de sale

Een item wat perfect is voor de feestdagen, is een knap feestjurkje. Ook al hebben we al genoeg varianten in onze kast hangen, we hebben er nooit genoeg! En met de feestdagen willen we natuurlijk uitpakken, dus daar hoort ook een nieuw jurkje bij.

Heb jij dit jaar veel verplichtingen op de agenda staan met kerst? Met een mooi jurkje zit je altijd goed! Of je nu kiest voor een little black dress of eentje met heel veel glamour; StyleToday heeft het in de shop. Om je een handje op weg te helpen zetten we de mooiste, knapste en vooral perfecte feestjurkjes voor je op een rij.

Put on your party dress

Feestjurkjes zijn er in verschillende kleuren, vormen, materialen én lengtes. Het is net als bij de zoektocht naar de perfecte man: je moet heel goed zoeken om de ware te vinden. En als je ‘m gevonden hebt, hoop je natuurlijk dat je er veel plezier van hebt. Uh… van de jurk natuurlijk. Omdat wij begrijpen dat je zoektocht naar de perfecte feestjurk niet over rozen gaat (lees: uitverkocht of niet meer in je maat), zet de StyleToday-redactie de leukste jurkjes uit de webshop voor je op een rijtje. En omdat je al je geld natuurlijk nodig hebt voor leuke kerstcadeautjes, zijn ze ook nog eens in de sale. Dus je kunt er zelfs nog een extra kopen voor Tweede Kerstdag! En Oud en Nieuw! En de nieuwjaarsborrel. Afijn: je snapt ons. Dus koop snel jouw favoriet en have a fantastic Christmas!

Lavish Alice via ZALANDO € 94,95 66,45

Studio 75 via ZALANDO € 199,95 99,95