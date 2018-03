De knapste jurkjes voor je zaterdagavond

Het is weekend en dat betekent dat er gedanst mag worden. Dat mag natuurlijk door de week ook, maar in het weekend gaan we een beetje extra los om te vieren dat we twee dagen vrij zijn. Yes! Heb je wilde plannen voor de zaterdagavond? Of staat er een diner op de planning? Voor dat soort gelegenheden kun je met een pretty dress eigenlijk nooit verkeerd gaan. Een jurkje, lang of kort, strak of los, zwart of gekleurd, is áltijd vrouwelijk. Bovendien staat een jurkje gewoon fancy en super feestelijk.

When in doubt, wear a dress

Niet iedereen is het waarschijnlijk met me eens, maar volgens mij kun je een jurkje gerust het hele jaar dragen. In de zomer met blote beentjes, in de winter met een panty of maillot. Plus een jurkje past in verschillende kledingstijlen. Zo draag je hem stoer met een stel ruige boots eronder, girliemet een paar hoge hakken of casual met een stel knappe sneakers. Wil je er tóch feestelijk uitzien, maar voel je niet zo veel bij stiletto hakken, dan combineer jij je girlie dress met een sportieve sneaker, leren jasje erboven en ready to go! Hieronder verzamelde ik negen knappe jurkjes voor op je zaterdagavond, voor een avondje stappen, een diner of gewoon een gezellig avondje met vrienden.

Time to shop

Meer jurkjes shoppen? Check StyleToday.nl!