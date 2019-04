Een fijne kijktip voor iedere vrouw: ‘Knock Down The House’ is je nieuwe must-see op Netflix

Een diepe zucht, veel emotie maar vooral heel veel enthousiasme. Dat is wat je in de trailer van 2 minuten van Knock Down The House ziet bij Alexandria Ocasio-Cortez, een van de vier vrouwen die strijdt voor een plek in het Amerikaanse congres. De bijbehorende documentaire, die in de prijzen viel bij verschillende filmfestivals, verschijnt morgen op Netflix.

Knock Down The House

Het is een documentaire waarin alles samenkomt: spanning, politiek, emotie, maar ook ambitie, enthousiasme en strijdlust. Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush en Paula Jean Swearengin worden gevolgd tijdens hun campagnes in de afgelopen Midterm-verkiezingen in 2018. Dat klinkt als oud nieuws, maar deze documentaire gaat dan ook niet om het einddoel. Maar om de weg van de vrouwen ernaar toe. Hoe is het om als vrouw de felle strijd aan te gaan in een politiek spel dat wordt gedomineerd door oude, blanke – veelal conservatieve – mannen?

Je raadt het al, die strijd is niet altijd even leuk. De vrouwen moeten opboksen tegen machtige tegenstanders, gevestigde politici en het grote geld. Knock Down The House is vanaf woensdag 1 mei te zien op Netflix.

