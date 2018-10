Knoop maar om je hoofd, die zakdoek: de bandana is terug van weggeweest

Van crop tops tot Spice Girl-schoenen en van snelle planga’s tot panterprint. Langzamerhand lijken we onze complete garderobe uit de jaren ’90 terug te kunnen roepen. Zo nu ook de bandana.

Christina Aguilera, Justin Timberlake, Eminem, Britney Spears, Jennifer Lopez: onze jeugdhelden liepen vroeger stuk voor stuk met bandana’s op hun deksel. En hoewel we de afgelopen vijftien jaar niet hadden verwacht ooit weer een sjaaltje om ons hoofd te knopen, is de nineties-modetrend anno 2018 toch echt weer toegestaan. Tijdens verschillende Fashion Weeks zijn er modellen mee gespot. Let wel: het gaat dit keer in veel gevallen om een classy variant van zijden.

Ook tijdens de Miami Swim Week in juli werd de zijden bandana gespot.

Bron: HLN | Beeld: Getty Images