Oeps: deze drie items blijven heel de vakantie ongebruikt in je koffer

Toch nog even die lange broek mee voor de zekerheid, oh en een vestje, voor als het ’s avonds koud wordt. Hoewel je je thuis maximaal één keer omkleedt per dag, heb je op vakantie genoeg mee voor een overwintering. Dit zijn dan ook de drie items die bijna altijd ongebruikt in je koffer blijven.

Want ook al ga je naar een bestemming waar het niet koeler wordt dan 25 graden, toch willen we graag iets warms mee, gewoon: ‘voor het geval dat.’ Herkenbaar? Juist. Grote kans dan ook dat deze kledingstukken bij thuiskomst nog op precies dezelfde plek liggen als in het begin van je tripje.

Hutkoffer

Maar ja, hoe weet je nu uit ál die kleding al van tevoren wat je gaat dragen? Nou, in ieder geval niet meerdere jasjes, shirts met lange mouwen en een lading aan sokken. Dat blijkt uit een onderzoek van Trunk Club. Wanneer je op vakantie gaat naar een zonnige bestemming, is het echt niet nodig om je koffer vol te duwen met deze items. Heb je weer meer ruimte voor dat leuke zomerjurkje. Vamos!

Bron: Grazia | Beeld: iStock