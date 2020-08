‘Kom’ maar op: deze cake bowl is de nieuwste trend

Een poké- of smoothiebowl heb je vast wel een keer gegeten of komt je enigszins bekend voor. Maak kennis met de new kid in town: de cake bowl. En ja, ook deze variant nuttig je rechtsreeks uit de kom.

Je zult dus nog wel even in de keuken moeten staan, want die cake bakt zich niet vanzelf. Of je scoort er een bij de supermarkt, niemand die het verschil zal merken.

Cake bowl

Vervolgens plaats je de cake in een kom en vul je jouw creatie aan met alles wat je lekker vindt. Van chocolade tot fruit: je kunt het zo gek niet bedenken. Het idee is ooit verzonnen door Fun Cakes en zij gaan vooral voor een zoete variant. Denk aan het toevoegen van chocoladepanache of bavarois en verschillende zoete toppings. Niet zo’n bakheld? Geen zorgen: ze verkopen ook basispakketten om het je makkelijker te maken.

Genoeg opties

Eigenlijk is er voor ieder wel wat wils. En wat is er nu beter dan al jouw favoriete ingrediënten in een grote kom te gooien, om het daarna lekker op te kunnen peuzelen? Dat bedoelen we. Eet smakelijk alvast!

Bron: Libelle | Beeld: iStock