Komt Apple met nieuwe smartphones in deze vrolijke kleuren?

Apple staat bekend om veel dingen, maar de categorie ‘felle kleuren’ valt niet binnen hun vakgebied. Naar de idealen van Steve Jobs blijft Apple gaan voor minimalistisch, clean en neutraal design. Of komt daar nu (eindelijk) verandering in? Volgens de laatste geruchten introduceert Apple volgende maand haar nieuwe iPhone, in verschillende felle kleuren.

Begrijp ons niet verkeerd: wij zijn dol op de aluminium en rosé gekleurde gadgets van Apple, maar zo nu en dan wat extra kleur in het straatbeeld is altijd welkom. Volgens techblog 9 to 5 Mac gaat Apple met drie nieuwe varianten van haar smartphone komen: de iPhone X van 14 centimeter, de iPhone X Plus van 16 centimeter en een LCD iPhone van 15 centimeter. Die laatste zou verkrijgbaar zijn in de kleuren rood, blauw en oranje.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. De gekleurde iPhone wordt een goedkopere versie, waardoor ‘ie niet voorzien is van alle functies zoals je die gewend bent. Zo zou er geen dual-cameria inzitten en zou het ontwerp niet van een roestvrijstalen frame worden gemaakt. Wanneer Apple haar nieuwe iPhone introduceert is nog onbekend…