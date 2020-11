Komt er dan tóch nog een nieuw seizoen van Love Island UK?

‘Love Island USA’ is inmiddels te vinden op Videoland, maar dat maakt het gemis niet minder. ‘Love Island UK’ blijft nog altijd onze ultieme favoriet, alleen is natuurlijk de grote vraag: staat er nog een nieuw seizoen op de planning?

Want hoewel onze eigen variant gewoon de Islanders overvloog naar een gloednieuwe villa in coronatijden, durven de Britten het nog niet aan.

Nieuw seizoen Love Island UK

En dat terwijl er eerst nog plannen waren om het nieuwe seizoen van Love Island UK misschien op te nemen in Engeland. Op deze manier zouden ze het reizen kunnen omzeilen, maar dat bleek toch ook geen goede optie. De opnames zijn namelijk uitgesteld naar volgend jaar.

Hot summer

Maar in 2021 moet het dan toch echt wel gaan gebeuren. Wel moeten er dan voldoende maatregelen getroffen kunnen worden, zoals twee weken in quarantaine en een regelmatige temperatuurcheck. Mocht dit allemaal lukken, dan zal het nieuwe seizoen begin van de zomer te zien zijn. En ja, daarbij gaan ze dus wel gewoon naar een villa op Mallorca, dus maak je maar op voor een hot summer, verbrandingsgevaar en a lot of eggs in one basket.

Videoland

Het is te hopen dat ook dit seizoen (met hoogstwaarschijnlijk wat vertraging) gewoon weer op Videoland te zien zal zijn. We moeten toch íets hebben om nog naar uit te kijken, niet?

Bron: Beautify | Beeld: RTL