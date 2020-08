Komt er een reboot van ‘New Girl’? ‘Nick Miller’ geeft antwoord

New Girl was jarenlang razend populair, maar toch werd de stekker uit de serie getrokken vanwege tegenvallende kijkcijfers. Fans hopen natuurlijk op een reboot, maar komt die er ook? ‘Nick Miller’ aka Jake Johnson geeft antwoord.

In de podcast Thirst Aid Kit laat de acteur weten dat ook hij teleurgesteld was door het abrupte einde van de show. Sinds de quarantaine zijn veel mensen de serie opnieuw gaan kijken én is de wens voor een vervolg groter en groter.

Reboot New Girl

‘Nick’ verklaart: ‘Toen we weg moesten, was Fox best cool en zeiden ze: “We willen je niet cancellen, maar niemand kijkt”. Dus toen we ons laatste seizoen deden, schreven Zooey Deschanel en ik letterlijk een e-mail waarin we vroegen om meer, voor de weinige OG-fans die bij ons bleven.’ Volgens hem kun je niet eindigen zoals het laatste seizoen afliep: het was te gehaast. ‘Ik had zoiets van: “Geef [maker] Liz Meriwether de tijd om dit goed af te maken”.’

Regelmatig contact

Johnson blijft in ieder geval hopen en voegt toe dat een reboot makkelijk zou kunnen, omdat de hele cast nog regelmatig met elkaar contact heeft via de sms. Toch zou de maker van de show ‘een geweldig verhaal moeten kraken, en als ze dat doet, zou het heel leuk zijn om iedereen terug te krijgen.’

Ontsnappen aan de wereld

Ook Schmidt, gespeeld door Max Greenfield, ziet een comeback wel zitten. ‘We hebben hierover gesproken met verschillende mensen die bij de show betrokken zijn. Het is echt een geweldige quarantaineshow’, liet hij weten aan E! Nieuws. ‘Je kunt het helemaal bingen. Er zijn genoeg verhaallijnen waar je gewoon een andere van kunt bekijken. Het is zo onwijs grappig en bijna 99% van de tijd gaat het over zinloze belachelijke dingen, waarvan je niet anders kunt dan genieten en lachen en ontsnappen aan alles in de wereld. Het is gedachteloos.’ Fingers crossed dus, dat ook een van de zenders de serie nieuw leven in wil blazen!

Bron: Elite Daily | Beeld: FOX