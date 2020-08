Komt er een vervolg op ‘How To Lose A Guy In 10 Days’?

Noem ons suckers for love, maar How To Lose A Guy In 10 Years mag toch wel op het lijstje van de klassiekers. Bedoel, de beruchte ‘liefdesvaren’ gaat echt nooit meer uit ons geheugen. Maar hint Kate Hudson hier nu op een vervolg?

Want het is immers al 17 (!) jaar geleden dat de film het levenslicht zag. Voel je je al oud? Wij inmiddels wel. De hoogste tijd dus voor een vervolg, zou je denken.

How To Lose A Guy In 10 Days

Kate Hudson, die de journalist Andie Anderson speelde in de rom-com, onthult dat ze haar personage in de film graag opnieuw een bezoekje zou willen brengen – naast co-ster Matthew McConaughey en die liefdesvaren natuurlijk. Ze vertelt aan Elle: ‘Ik heb altijd nagedacht over waar personages van Matthew en mij nu zouden zijn, als we nog samen waren.’

Ellendig

De actrice denkt dat er genoeg tijd is verstreken om een nieuwe film te maken. ‘We zouden waarschijnlijk getrouwd zijn met kinderen. We voelen ons nu waarschijnlijk ellendig!’ Kate kijkt sowieso met een goed gevoel terug op de film en noemt het een ‘speciale tijd in haar leven’. ‘Het was een heel andere tijd om films te maken. Mensen zoals Matthew en ik, ik heb het gevoel dat we de laatste waren van een groep acteurs die het old school Hollywood-proces van het maken van films echt hebben meegemaakt. Het was een bijzondere tijd.’ Laten we hopen op een vervolg!

