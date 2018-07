Komt er een vervolg van The Kissing Booth?

De trailer van de film scoorde méér dan 1,2 miljoen views in slechts 20 uur tijd en de film zelf zette het genre romcom opnieuw op de kaart. We hebben het over de mega grote Netflix-hit The Kissing Booth. Heb jij ‘m al twintig keer gekeken en ben je nu wel toe aan iets nieuws? Nog even geduld, want er komt misschien een vervolg aan!

De fans van de film, en dat zijn er een heleboel, hebben een rekensommetje gedaan en weten het bijna zeker: er komt een vervolg van deze romantische film aan. Dat baseren zij op het volgende: in een interview met Seventeen liet hoofdrolspeelster Meghan du Plessis weten dat ze een tweede film wel zag zitten. Ze wist zelfs al hoe een vervolg zou lopen: ‘Ik denk dat Elle en Noah bij elkaar blijven. Noah studeert, maar Elle gaat vaak bij hem langs. Natuurlijk komen er ook problemen, hoor.’

En er is meer reden tot hoop. The Kissing Booth is een verfilming van het gelijknamige boek van Beth Reekle, dat in 2012 uitgroeide tot een wereldwijde bestseller. De schrijfster heeft via social media laten blijken dat ze best geïnteresseerd is in het schrijven van een vervolg. Ze vroeg zelfs om de mening van haar volgers: via een poll konden ze laten weten of ze een vervolg zagen zitten. Maar liefst 68% antwoordde hell yes.

Om je geheugen even op te frissen, wat was het verhaal ook alweer? Elle en Lee zijn al sinds kinds af aan beste vrienden. Hoe de vriendschap tussen de twee verschillende seksen al die jaren heeft stand gehouden? Dankzij de regels van hun vriendschapspacht. Wanneer Elle, een mooie, laatbloeier die nog nooit is gekust, besluit om een kissing booth te plaatsen tijdens haar Spring Carnival op de middelbare school, merkt ze dat ze onverwacht kust met haar geheime crush: de ultieme bad boy Noah Flynn. De vonken vliegen heen en weer, maar er is één klein probleempje: Noah is de broer van Lee. En regel #9 van het vriendschapspact: de broer van Lee is absoluut verboden terrein.