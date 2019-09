Komt het ooit nog goed: familie krijgt geen contact met Mama June

Voor Honey Boo Boo is haar band met Mama June voorlopig een gesloten hoofdstuk. Toch betekent niet dat dat ook voor de rest van de familie ook geldt. Vandaag dan ook chapter zoveel in het verhaal: niemand krijgt contact met de realityster.

We geven even een samenvatting mocht je het gemist hebben (want dat kan zomaar gebeuren als je één keer met je ogen knippert): al het drama begon met de komst van een nieuwe vlam in het leven van Mama June, genaamd Geno Doak. Hij is geen goede invloed en haar familie wil dan ook dat ze haar relatie met deze man verbreekt. Sterker nog: dochter Honey Boo Boo geeft aan geen contact te willen totdat hij uit haar leven is. Oei.

Drugs

Waarom die Geno dan zo slecht is? Nou, vooral vanwege zijn drugsgebruik. Het liefdeskoppel werd afgelopen maart zelfs aangehouden omdat ze drugs in hun bezit hadden. Maar dat is niet het enige: ook wordt hij beschuldigd van huiselijk geweld. Al met al, absoluut geen fijne man dus.

Professionele hulp

Haar familie ziet dan ook het liefst dat Mama June professionele hulp gaat zoeken, maar ze weten ook dat dat ‘m niet gaat worden zolang ze nog bij Geno is. Toch geven ze het daarom niet op. Joanne, haar zus, probeert kosten wat kost door te dringen, maar tot nu toe zonder succes. Al haar telefoontjes blijven onbeantwoord. Zal het ooit opgelost worden?



Bron: Boulevard | Beeld: Getty Images