Komt prins Friedrich uit Bridgerton je bekend voor? Dat kan kloppen

Een beetje ‘Bridgerton’-fan is de hoogblonde prins Friedrich natuurlijk niet ontgaan. Hij probeert – met matig succes – Daphne Bridgerton het hof te maken in de serie. Oplettende kijkers merkten op dat de prins hun wel heel bekend voor kwam en gingen op onderzoek uit.

Prins Friedrich, gespeeld door de Britse acteur Freddie Stroma, speelt namelijk ook Cormac McLaggen in de Harry Potter films.

Doorgewinterde fans weten dat Cormac een jaar boven Harry zat in Gryffindor House. Daarin speelt hij een arrogant type dat het zijn zinnen heeft gezet op Hermelien. Hij is ook degene die Harry genadeloos van zijn bezemsteel drukte tijdens een potje zwerkbal. Gaat er al een belletje rinkelen?

i just found out that prince friedrich from bridgerton is cormac mclaggen from harry potter and my brain cannot comprehend this information, this man is a chameleon i swear #Bridgerton pic.twitter.com/Rp5AWjRDVd

— em 💫 (@emrwall) January 4, 2021