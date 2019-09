Koning Herfst komt eraan: dit weekend eerste najaarsstorm op komst

Cancel al je weekendplannen maar, want je hebt een goede reden: er is storm op komst. Naast de regenval – nu al zo’n drie dagen bezig en voorlopig komt er geen eind aan – wordt aanstaande zondag ook de eerste echte storm verwacht.

Misschien heb je ze al voorbij zien komen op stories, foto’s van de Nederlandse weersvoorspelling. Die ziet er namelijk zo ontzettend deprimerend uit dat men steun zoekt op social media. Immers, gedeelde smart is halve smart.

Want wat zijn de voorspellingen? Regen, regen en nog eens regen. Oh, en storm. De regen danken we aan wolkenrestanten (leuk woord!) van orkaan Humberto. Maar Humberto is niet alleen. Volgens Weerplaza is er vandaag een nieuwe depressie op komst, die vanuit Ierland en Groot-Brittannië over ons land trekt en de nodige regen meeneemt. Wij nemen die ‘depressie’ dus zowel letterlijk als figuurlijk, thanks Ierland.

Zondag

Zondag mogen we ons klaarmaken voor harde windstoten. Dan trekt er een – we citeren – ‘venijnig’ lagedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee naar Denemarken. Dit breng niet alleen een hoop nattigheid met zich mee, maar ook zeer zware windstoten. Soms met meer dan 100 kilometer per uur. Binnenblijven dus, roept onze depressie.

Niet fris

Vooral het noordwesten en noorden krijgen het dan voor de kiezen, waaronder het IJsselmeer en de Wadden. De eerste officiële herfststorm zou daarmee een feit zijn. Maar er is ook – soort van – goed nieuws: de wind en regen brengen desondanks geen kou met zich mee. De maximumtemperatuur blijft rond de 18 graden.

En er zit – want zo is Moeder Natuur, zo is ze gewoon – nog een addertje onder het gras. Het is namelijk nog niet helemaal zeker dat het zondag écht gaat stormen. ‘Het lagedrukgebied ligt nog niet vast in de modellen,’ lezen we bij Weerplaza. De koers die het volgt bij de oversteek van de oceaan is nog allerminst zeker en daarmee ook de kans of het zich ontwikkelt tot stormdepressie. Ook dat is Moeder Natuur.

Weekendplannen

Wat je wel kunt doen dit weekend? Bijvoorbeeld de nieuwste aanwinsten van Netflix bekijken, een emotionele to do-lijst maken, je social media aan de kant gooien en een hobby zoeken, een city trip naar Derry boeken of een typisch herfstgerecht met appels uit de oven, vanille, basterdsuiker, boter & citroen maken.