Zó zag onze koning Willem-Alexander er vroeger dus uit

Baby – 1967

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg werd geboren op 27 april 1967 als oudste kind van prinses Beatrix en prins Claus. Niet veel later werden ook zijn twee andere broertjes prins Friso (1968 – 2013) en prins Constantijn geboren (1969).

Peuter – 1970

Tijdens zijn jeugd woonde Willem-Alexander in Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Op de foto is onze koning nog maar twee jaar oud. Wij zien heel veel gelijkenissen met zijn dochters in die tijd.

Kind – 1978

De jonge prins Willem-Alexander was een echte sportman. Schaatsen en voetbal vond hij geweldig. Op de onderstaande foto zien we de elfjarige Willem-Alexander samen met oud-voetballer Ruud Krol. Het WK Voetbal was toen net achter de rug. Nederland verloor tegen Argentinië.

Tiener – 1983

Toen Beatrix, de moeder van Willem-Alexander in 1980 koningin werd, mocht hij zichzelf Prins van Oranje noemen. Na een aantal jaar voortgezet onderwijs te hebben gevolgd op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag, besloot hij in 1983 om deze tijd voor te zetten in Wales. Daar heeft hij zijn school afgemaakt.

Twintiger – 1989

Nadat hij zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine had afgerond, ging Willem-Alexander geschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hier hadden ook zijn moeder en oma gestudeerd. Willem-Alexander genoot erg van het studentenleven en daar ontstond dan ook de bijnaam ‘Prins ‘Pils’.

Bruiloft – 2002

Toen Willem-Alexander eenmaal was afgestudeerd konden de grote voorbereidingen voor het koningschap beginnen. In 2001 maakte hij zijn verloving met Máxima Zorreguieta bekend. Zij trouwden op 2 februari 2002 in Amsterdam en mogen zichzelf sinds 30 april 2013 de koning en koningin van Nederland noemen.

