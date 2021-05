Koningin Máxima geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk voor 50e verjaardag

Waar de meeste mensen voor hun vijftigste verjaardag een Abraham of Sarah in de tuin zetten, zal dat voor onze Koningin anders zijn. Wat ze in ieder geval wel heeft gedaan ter ere van deze mijlpaal, is een exclusief interview geven aan De Wereld Draait Door-Koning Matthijs van Nieuwkerk.

Dat maakt de NOS vandaag bekend. Koningin Máxima mag volgende week maandag 17 mei vijftig kaarsjes uitblijven. De uitzending van het gesprek zal op haar verjaardag om 20.35 te zien zijn bij NOS op NPO 1.

Matthijs van Nieuwkerk op bezoek bij Koningin Máxima

Van Nieuwkerk mocht op bezoek komen op Paleis Huis ten Bosch voor het interview. Het is overigens niet voor het eerst dat leden van het koningshuis geïnterviewd worden rondom mijlpalen in hun leven. Willem-Alexander werd in 2017 voor zijn vijftigste verjaardag geïnterviewd door Wilfried de Jong. Daar keken zo’n 4 miljoen mensen naar. Rondom de troonswisseling in 2013 werd het koninklijke paar samen geïnterviewd door presentatoren Rick Nieman en Mariëlle Tweebeeke.

