Oeps! Koningin Máxima geschokt door opmerking over ‘k*tbeeld’ tijdens Zoom-meeting

Er ging iets goed mis tijdens een Zoom-meeting waar koningin Máxima digitaal bij aanwezig was. Tijdens een meeting waar honderd vrouwen van Femme power your growth – een programma voor vrouwelijke ondernemers en bankiers – aan deelnamen, flapte één van de deelnemers er per abuis een bijzondere opmerking uit.

Je zou zeggen dat de eigenaren, CEO’s en bestuurders van de bedrijven die deelnamen zich wel weten te gedragen wanneer de koningin zich bij een vergadering voegt. Toch ging er iets goed mis.

Opmerking

Eén van de deelnemers kon zich niet inhouden. Ze vroeg zich namelijk af of het beeld nog beter kon worden, of dat ‘dit het k*tbeeld is’. De deelnemer zal waarschijnlijk niet hebben gedacht dat Hare Majesteit haar kon horen. De koningin schrikt duidelijk van de opmerking. Ook de vrouw die aan het woord is in de meeting moet even bijkomen. ‘Ik moet zeggen dat ik van mijn à propos ben’, stamelt ze. Een ongemakkelijk moment…

Vrouwelijke ondernemers

Koningin Máxima nam deel aan deze meeting om vrouwelijke ondernemers en bankiers elkaar beter te leren begrijpen. De meeting richtte zich op zakelijke groei, persoonlijke ontwikkeling en financiële kennis.

Bron: Twitter/Libelle | Beeld: Twitter, Peter Smulders