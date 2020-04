Dít is er nog over van Koningsdag 2020 (en da’s niet heel veel)

De dag die je wist dat zou komen: komende Koningsdag 2020 krijgt helaas een totaal andere vorm dan normaal gesproken het geval is.

Half maart werd de nationale viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht al geschrapt vanwege het coronavirus en vandaag is een geheel nieuwe invulling van de normaal grootse landelijke feestdag bekend gemaakt.

Festiviteiten? Tja…

Zoals al te verwachten viel, is er weinig meer over van de feestelijkheden. Koningsdag wordt Woningsdag, met onder meer een digitale kleedjesmarkt, brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost. Dat meldt de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) eerder vandaag.

Koningsdag 2020: saamhorigheid

“Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid. Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te komen. Daar is volop gehoor aan gegeven. In deze barre tijden is er behoefte aan gezamenlijkheid”, zegt voorzitter van de KBOV en burgemeester van Gouda Pieter Verhoeve.

Verbinding en vreugde

De KBOV roept iedereen op 27 april de vlag uit te steken. “Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.” Ook is er de oproep of overal tussen 09.45 en 10.00 uur de klokken kunnen worden geluid, “als teken van verbinding, verdriet en vreugde”. Om 10.00 begint de Nationale Aubade met het zingen van het Wilhelmus. Daarna zal Verhoeve de koning feliciteren vanuit het stadhuis van Gouda.

Een brief voor de koning

Ook kinderen kunnen hun steentje bijdragen: zij mogen een brief of tekening voor de koning maken. De brieven worden gebundeld en de bedoeling is ze aan de koning te overhandigen. “Ze zullen deze periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich? Wat houdt ze bezig?” En daar hoort natuurlijk een ambassadeur bij: die eer gaat naar Ali B. (hoe kan het ook anders). Verder roepen de oranjeverenigingen, Ali B. en burgemeesters muzikanten en artiesten op om tussen 15.00 en 16.00 uur op te treden voor de ouderen in hun gemeenschap.

Daar moet op gedronken worden

De dag wordt afgesloten met een thuistoost. Om vier uur heft iedereen het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Hij zou zijn verjaardag eigenlijk in Maastricht vieren, maar blijft nu noodgedwongen thuis.

