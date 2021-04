De allerleukste foto’s van Koningsdag van de Oranjes van de afgelopen jaren

Helaas moeten we dit jaar wéér Koningsdag net een beetje anders vieren. Geen vrijmarkten, feestjes en ouderwetse gezelligheid dit jaar. Dus om de pijn te verzachten zijn hier de allerleukste foto’s van de Oranjes op Koningsdag op een rijtje.

Dit jaar wordt de verjaardag van de koning, die 54 jaar wordt, afgetrapt met een karavaan van oude en nieuwe auto’s. Willem-Alexander rijdt voorop in een oude DAF die speciaal voor zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard werd gemaakt in de jaren 50. Máxima rijdt achter haar echtgenoot in een hightech Lightyear. Ook de prinsessen zitten verdeeld in de auto’s.

Na hun tocht gaat het gezin door een digitale ‘selfie-straat’ naar het water waarop een groot podium staat. Daar wacht ze een verrassingsoptreden. Daarna krijgen de koning, koningin en prinsessen enkele Eindhovense innovaties te zien in een studio.

Vorig jaar

Vorig jaar werd Koningsdag vooral online gevierd. Gedurende de dag deelde het koninklijk gezin beelden van hun viering van Koningsdag, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sloot de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost. De koninklijke familie deelde toen een aantal leuke foto’s van hoe het er aan toeging op hun Instagram.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Amersfoort

In 2019 was de familie in Amersfoort. Tijdens een wandeling van ruim een kilometer presenteerde de stad zich aan de jarige koning en zijn gezin. Ze kregen theater, muziek en verhalen voorgeschoteld. De route ging van het Mariënhof aan de Kleine Haag naar het Eemplein, waar na het koninklijke bezoek een feest van start ging met optredens van onder anderen Maan en Jan Smit.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Groningen

De familie was in 2018 in Groningen. De stad liet zich daar ‘van zijn educatieve, sportieve, culturele, ondernemende, innovatieve én muzikale kant zien’, zo schreef de koninklijke familie op hun Instagram.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Vijftigste verjaardag

De koning vierde in 2017 met het hele land zijn vijftigste verjaardag. De avond voor de 27e deed hij dit met 150 Nederlanders die op 27 april ook 50 werden of een andere kroonjaar (25, 50, 75 of 100 jaar) vierde. Op Koningsdag zelf was de familie in Tilburg en ze werden daar toegezongen door artiesten als Guus Meeuwis en Gers Pardoel.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Brunopress & Instagram