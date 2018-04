Koningsdag: wat draagt Máxima?

Elk jaar is het één van de leukste dingen van Koningsdag: de outfits. Weet Máxima ook dit keer weer te verbazen, zit de koning mooi in zijn pak en wat dragen de prinsesjes?

Koningin Máxima en prinses Amalia dragen vrijdag tijdens de viering van Koningsdag in Groningen creaties van het Belgische modehuis Natan. Máxima draagt een jurk met een rode mantel. ‘De jurk, halflang met dégradé van rood borduurwerk op huidkleurige tule die nauw aansluit rond het lichaam en onderaan wijd uitlopend is’, omschrijft Natan het ontwerp.

Uit mama’s kast

Alle drie de dochters hebben voor de viering van Koningsdag in Groningen een kledingstuk uitgekozen uit de kledingkast van hun moeder. Zo droeg prinses Amalia een jasje dat Máxima eerder droeg in 2015, 2016 en 2017. Alexia droeg het spijkerjasje dat haar moeder op Koninginnedag in 2004 droeg toen de koninklijke familie ook in Groningen op bezoek was en prinses Ariane droeg een vestje van haar moeder.

Beeld: Hollandse Hoogte | Bron: RTV-Noord