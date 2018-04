Koninklijke kater van Koningsdag? Je kunt zaterdag bellen naar de ‘hangover hotline’

Slachtoffers van een (te) feestelijke Koningsdag staan er dit jaar niet alleen voor. Eetbezorgservice Deliveroo biedt een luisterend oor in brakke tijden met een zogeheten ‘hangover hotline’. Op 28 april aanstaande verzorgt dit meldpunt voor koninklijke katers van 11.00 tot 13.00 uur bemoedigende woorden en begripvol gehum. En voor een aantal gelukkigen gratis katervoer.

Blijf niet rondlopen met een koningsdagkater, maar praat erover! Zo roept Deliveroo feestend Nederland op om zaterdag te bellen naar de hangover hotline. Het speciaal voor Koningsdag in leven geroepen callcenter staat twee uur lang paraat om brakke feestgangers door hun misère heen te praten.

Voor een (onbekend) aantal bellers verzacht de bezorgservice de pijn niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. De meest spraakmakende telefoontjes steunt de bezorgdienst namelijk met € 15 credits. Want laten we wel wezen: vette happen of vezelrijke maaltijden verlichten de katers natuurlijk het allerbest.

De hotline is zaterdag 28 april van 11.00 tot 13.00 uur bereikbaar via 06-22818898. Geen knallende koppijn, maar wel een emotionele kater te verwerken? Ook dan mag je bellen.

Beeld: iStock