De kop is eraf: dit vonden jullie van de nieuwe ochtendshow van Frank Dane

Vanmorgen was het zover: Frank Dane maakte zijn eerste ochtendshow als opvolger van Edwin Evers. Van 6.00 tot 10.00 uur was hij samen met sidekicks Jelte van der Goot en Hannelore Zwitserlood en nieuwslezer Henk Blok live te horen op Radio 538.

Frank en zijn team worden na afloop van de uitzending met luid applaus onthaald wanneer zij de studio uitkomen.

Op social media klinken veel enthousiaste reacties over de nieuwe ochtendshow.

Lekker wakker worden met de vrolijke en heerlijke positiviteit van #FrankDane en team, veel succes👍 @538ochtendshow — Jacky (@JackyA3) January 2, 2019

Ik ga nu de deur uit , maar Frank … dikke pluim ik heb genoten van je ochtendshow #frankdane — ann (@akkebakkie) January 2, 2019

De eerste @538ochtendshow zit er op. Uiteraard is het even wennen. Eerste indruk is goed. Maar ik twijfel over Hannelore of die er tussen past #radio538 — Mike van der Kruk (@Mikevdkruk) January 2, 2019

Toch is niet iedereen fan van Frank en zijn nieuwe team.

Wil je luisteren hoe de @538ochtendshow is met #FrankDane, heeft ie die verschrikkelijke @HZwitserlood als sidekick. En meteen weet over d’r Remco zeuren… Dat wordt n nieuwe zender zoeken ‘s ochtends. — Paul-Ivo ♑️ (@Paul_Ivo) January 2, 2019

#frankDane is en blijft een ontzettende schreeuwerd en niet leuk in de #ochtendshow. Dit wordt helemaal niks…. #538 — CynicalWolfman (@CynicalWolfman) January 2, 2019

Ik weet niet… #FrankDane … Misschien wanneer hij graag een half uur in het Duits wil.. Dat de #zdf of #ndr nog wel interesse in hem heeft… #Radio538 — Gerrit Wermink (@gerritwermink) January 2, 2019

Sommige luisteraars komen op voor Frank en vinden dat critici te vroeg oordelen.

Ook vroegen mensen zich af waarom de show niet op tv te zien was.

Gemiste kans van John de Mol om de nieuwe ochtendshow van 538 niet op SBS uit te zenden 🤣 #frankdane #radio538 — Lianne van Veen (@Liedje87) January 2, 2019

Duidelijk is in ieder geval dat Evers – terecht – nog lang niet vergeten is.

Hey @eversstaatop, is #frankdane een nieuw typetje van je? Is niet van de echte te onderscheiden. Fijne @538ochtendshow 😉 — Marco (@loggertnl) January 2, 2019

En dan op de eerste werkdag van 2019 komt het besef… EVERS!!! 😒🙄 #eversstaatop #radio — Marcel Versteeg (@marcel_versteeg) January 2, 2019

Begin nou gewoon weer met uitzenden van de eerste….!!

Opgelost…..!!👌🏼 #eversstaatop #eversbedankt — M😜scha 🙉🙈🙊 (@JanseJ71) December 27, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP