Fan van ‘Kopen zonder Kijken’? Dan is er goed nieuws!

We moeten Bob, Alex en ja, we geven toe, óók Martijn alweer een tijdje missen op de buis. Kopen zonder Kijken leverde elke week heerlijke televisie op én een volle bingokaart (stalen deuren anyone?). Gelukkig staat een nieuw seizoen al op de planning, maar tot die tijd is er ander goed nieuws.

De Amerikanen blijken er namelijk ook wat van te kunnen en hebben hun eigen variant. En laat Buying it Blind nu ook gewoon op Videoland staan.

Kopen Zonder Kijken

Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde – want wie kan Roos overtreffen? – maar Michael Smith Boyd, Anna Kilinski en Jen Metzger doen zeker wel hun best. Het concept is namelijk wél oud en vertrouwd. Zes stellen geven hun geld uit handen en laten het programma een droomhuis zoeken.

Vier afleveringen

Klinkt goed, toch? Zeker nu de lockdown nog wel even verlengd gaat worden, moeten we ergens vermaak zoeken. De eerste vier afleveringen staan al op de streamingdienst, dus je bent wel even zoet. Of je kunt natuurlijk oude seizoenen van onze eigen variant terug gaan kijken. Ook vermakelijk.

Nieuwe seizoenen kopen zonder kijken

Martijn verklapte eerder al aan RTL Boulevard dat we nog niet van Kopen zonder Kijken af zijn. Gelukkig maar. ‘Waar we nu vooral naar kijken, is of we ook mensen hebben die een keer naar een ander soort huis willen. Of die net iets avontuurlijker in het leven staan’, aldus Krabbé.

