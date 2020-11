In ‘Kopen zonder Kijken’ doen Denise (34) en Job (33) deze week het onvoorstelbare: ze kopen een huis zonder te kijken. Het gevolg: we strijken deze week met ‘Kopen zonder Kijken’ neer in Alkmaar.

Kopen zonder Kijken Alkmaar

Net zoals Deveny en Roy van vorige week komen Denise en Job er samen niet uit als het gaat om het vinden van hun eerste koophuis. Hij wil naar Bergen, zij wil naar Alkmaar. De huizenmarkt werkt hen tegen en verbouwen is iets waar ze zich niet aan willen wagen. Nog meer overeenkomsten met Deveny en Roy, én met Kaat en Maarten: Denise is zwanger! Ja, het lijkt wel een criterium van dit seizoen. Denise en Job hebben al een dochtertje, de driejarige Izou, en praten daarom duidelijke deadline taal: ze willen zijn verhuisd vóórdat Izou naar de basisschool gaat. Ok.

Een krappe douchekast

Het zorgt alwéér voor druk bij Alex en Bob, want het eisenpakket is er niet minder om. Zo willen Denise en Job een jaren ’30 woning met minimaal drie slaapkamers, openslaande deuren naar een ‘fijne tuin’ en in de buurt van het station. Oh, en graag vóór november dus. Budget: 425.000 euro. Nu mag iedereen eisen hebben – ikzelf wil een ligbad en een tuin op het zuiden – maar als je ziet waar Job en Denise vandaan komen, val je bijna achterover van hun kritische keuzepakket. Hun huidige kot, waar ze al tien jaar wonen, is namelijk een woning van postzegelformaat in Amsterdam-West. Bij gebrek aan meerdere slaapkamers slaapt dochter Izou bij hen op de (kleed-)kamer en de douche bevindt zich in een kast in de woonkamer slash speelkamer. En ja, het is voor het eerst dat Martijn Krabbé een douchekast ziet. Voor mij trouwens ook. Nog een unicum: de twee vinden elkaars moodboards wél mooi.

Geen concessies, geen huis

Maar makelaar Alex zou Alex niet zijn om gelijk een knap staaltje verwachtingsmanagement toe te passen: ‘Geen concessies, geen huis’. Want de grootste uitdaging ligt in dit geval bij hem. Vind maar eens een huis in de prijsklasse van Denise en Job, dat voldoet aan hun eisen en waar Bob kan toveren met zijn toverstaf – bínnen het budget. Maar makelaar Alex zou Alex niet zijn als hij – binnen een wéék – een gepast huis vindt. Bergen streept hij direct af, Alkmaar krijgt alle focus. Bij de tweede bezichtiging is het raak: met goedkeuring van Bob, die het huis omschrijft als ‘de natte droom van ieder heterostel’, lukt het Alex om de woning te kopen voor 325.000 euro. Dat wil zeggen dat Bob de Bouwer en Roos een ton (!) hebben om te verbouwen. Kritisch nootje: wel echt álles in de nieuwe stulp is aan vervanging toe.

Zenuwplasjes

Dan maakt Martijn Krabbé een onverwachte keuze. In plaats van het bijzondere nieuws tegelijkertijd aan Denise en Job te vertellen, kiest hij ervoor om eerst langs te gaan bij Job op het werk. Martijn vertelt het aan Job, Job moet het aan Denise vertellen. Wat volgt is – voor J0b – een zenuwslopend tafereel. Tot wel twee keer toe moet hij een zenuwplasje doen, door Martijn Krabbé toepasselijk geïllustreerd met een liftmuziekje.

Denise op haar beurt weet niet wat haar overkomt. Ze wordt op haar werk verrast door Martijn en Job met het nieuws dat er al een huis is aangekocht en hokus pokus, daar loopt de notaris het kantoor binnen. De koopakte wordt getekend en Job en Denise stappen direct de auto in voor de puzzelroute. Ging het overal maar zo snel als de bliksem hè (…).

Een kritische blik

Aangekomen bij hun nieuwe huis (waarvan ze niet weten dat het hun nieuwe huis is, zeg maar de essentie van het programma) is de eerste reactie positief: de wijk is leuk, de straat is leuk. Maar het is wel een opknapper, iets waar ze zelf nóóit voor zouden kiezen – zo benadrukken ze na de bezichtiging. ‘We hebben niet iets gezien dat kan blijven’, laat Denise duidelijk weten. En had ze al gezegd dat ze de keuken en woonkamer wat klein vindt?

Bouwplannen wijzigen

Maar met een ton aan budget moeten Bob en Roos toch echt wel goed ‘uit de verf komen’. Zo blijkt Bob maar weer eens iemand waar je op kunt bouwen. Hij slaat namelijk direct spijkers met koppen: de keuken wordt uitgebouwd, de badkamer en zoldertrap worden verplaatst. Maar het is ook de eerste keer dat we zien dat Bob er niet uitkomt… Er gaan extra kosten naar de strijd tegen houtworm en hij redt het niet met het budget. Ook hij moet concessies doen: de keuken wordt kleiner, de zolder krijgt ‘slechts’ nieuwe elektra, isolatie, beplating en beglazing.

Roos plast er weer met een prachtig rozenplasje overheen. Voor de keuken kiest ze voor een messing-spoelbak en -kraan en een groot gasfornuis. In de badkamer combineert ze nieuw met oud: de oude spiegel van Denise en Job lijkt gloednieuw. Het hele huis doopt ze in warme tinten, tussendoor hupst ze met veel geweld rond op de eenhoorn van Izou.

Het eindoordeel

Dan mogen Denise en Job hun nieuwe paleisje betreden. Ze vinden alles mooi, zijn zwaar onder de indruk van de verbouwing maar zijn ook teleurgesteld: de zolder is niet af.

Ook als Bob vertelt wat er wél allemaal aan de zolder is verbouwd, kan het koppel het niet laten om een sneer uit te delen. “Ik had wel verwacht dat dit wel af zou zijn eigenlijk. Da’s wel heftig, balen,” horen we Denise zeggen. Natuurlijk vond ook Twitter er wat van. Een overzicht:

De douchekast zorgde ook op Twitter voor de nodige verbazing:

Mocht je denken dat 2020 kut is, bij #kopenzonderkijken douchen ze al tien jaar in een douchekast. Ik moet dit even verwerken. — Hester Zitvast (@hesterzitvast) November 9, 2020

Trieste van dit verhaal zal zijn dat er straks een appartement te huur zal staan met een douchekast voor 1000+ euro per maand. #kopenzonderkijken — kishan54746 (@kishan54746) November 9, 2020

Stappen uit een doucheKAST in een ècht huis: ”wel klein” #kopenzonderkijken — Suus (@Suuzepuuzzz) November 9, 2020

Kijkers zijn toe aan wat variatie in deelnemers:

Zou leuk zijn als er wat meer variatie in de kandidaten kwam; homo stellen, veertigers, vijftigers en ouderen, mensen zonder kinderwens, alleenstaanden, (grote) gezinnen, enz, enz. #kopenzonderkijken — Mamamia (@mamamia208) November 9, 2020

Ik haak alweer af, het is echt elke week hetzelfde, ik zou voor volgend seizoen wat meer variatie doen in stellen en huizen want dit begint saai te worden #kopenzonderkijken — winster (@winnyking) November 9, 2020

Tja, de zolder zorgde voor wat reuring:

Zei ze nou echt.. Balen….dat de zolder niet gedaan is?

Zo ondankbaar. Bah #kopenzonderkijken — Marianne Roorda (@montflor) November 9, 2020

Zijn ze nou beledigd dat de zolder niet af is? Oh wauw. Die boze blik er ook bij #kopenzonderkijken — Victor Hopman (@vic23) November 9, 2020

Eerst denkt ze nog dat ze verrast gaat worden 😂 #kopenzonderkijken pic.twitter.com/wLcEkXeJUk — Victor Hopman (@vic23) November 9, 2020

Maar snap wel dat je baalt. Een ton van je eigen geld uitgegeven dus dan mag je ook verwachten dat het af is. #kopenzonderkijken — Lillibit (@misslillibitter) November 9, 2020

Job zien we in de winter van 2026 terug in help mijn man is klusser. #kopenzonderkijken #zolder — Maarten Plevier (@maartenplevier) November 9, 2020

Ik weet ik ben een ouwe dinosaurus. Maar dat was vroeger nog best normaal dat je soms niet alles meteen kon doen. Tegenwoordig moeten de huizen en tuin meteen in top staat zijn. De zolder niet af!! Grootste werk is al gedaan. Wie komt er nou op zolder.. #kopenzonderkijken — Astrid (@Astrid13063758) November 9, 2020

Jankmillennials. Die verwende blikken omdat de zolder niet is gedaan.#kopenzonderkijken — 🍋TommyGunner 🍋 Jankbal des Vaderlands (@Tommygunner) November 9, 2020

Ben ik de enige die deze mensen sympathieke lui vind? Zure twitteraars 🤦 #kopenzonderkijken — duuR (@Kader_ende) November 9, 2020

Maar ook de rest van de verbouwing roept vragen op:

Een ton uitgegeven maar niet gelijk vloerverwarming of de trap gerenoveerd. Wat is Bobs uurtarief?#kopenzonderkijken — kishan54746 (@kishan54746) November 9, 2020