In ‘Kopen zonder Kijken’ maken we deze week kennis met het Brabantse koppel Deveny en Roy, dat neerstrijkt in Waalwijk. In tegenstelling tot Kaat en Maarten van de vorige aflevering valt hun eisenpakket mee: voor hun startershuis willen ze minimaal drie slaapkamers en zo’n 60 vierkante meters. Toch komen ze er samen niet uit. En wat doe je dan? Juist, je schakelt de hulp van Martijn Krabbé in.

Kopen zonder kijken Waalwijk

Het heikel punt voor Deveny en Roy zit ‘m namelijk in iets anders: ze worden het maar niet eens over de woonplaats. Beiden wonen nog thuis bij hun ouders, beiden willen hun ouderlijke woonplaats liever niet verlaten. Roy, een trotse Bosschenaar, krijgt al heimwee als ze de stad uitrijden. Deveny wil het liefst in Oosterhout blijven – daar waar iedereen door de achterdeur naar binnenloopt. Hun zoekgebied strekt zich dus van Den Bosch tot Oosterhout, met Waalwijk als ‘stralend middelpunt’ volgens Kopen zonder Kijken-makelaar Alex. Maar ook Kaatsheuvel is een optie. Roy en Deveny werken namelijk allebei in de Efteling, de plek waar hun betoverende eerste ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Volk van Laaf

Inmiddels is het koppel drie jaar samen en blijkt Deveny bij Martijn’s eerste bezoek een ‘Kaatje’ te pullen: ze is inmiddels vier maanden zwanger. Het zorgt wederom voor lichte druk op de ketel bij makelaar Alex en Bob de Bouwer. Maar wat voor nog veel meer druk zorgt is het budget. Roy en Deveny hebben 210.000 euro voor de aanschaf van een huis én de verbouwing. Er. is. geen. extra. geld. Voor de gemiddelde Nederlander een prima bedrag, voor Alex een ware nachtmerrie. ‘Voor dit bedrag koop je een leuk huisje in het Volk van Laaf in de Efteling, maar in de werkelijke wereld kom je er niet ver mee.’ En daar doet hij nog een schepje bovenop: ‘Het is een leuk bedrag als het op je bankrekening staat, maar in de woningmarkt van vandaag koop je er bijna helemaal niets voor.’ Ok boomer.

Ook Bob ziet het somber in: hij stipt meteen aan dat de kans dat hun luxe moodboards werkelijkheid worden, nihil is. Over die moodboards: die liggen net zoals de persoonlijkheden van Deveny en Roy mijlenver uit elkaar. Zij gaat voor gezellig landelijk met industriële elementen, hij baseert al zijn keuzes op zijn favoriete hotel in Antwerpen.

Oh oh Waalwijk

Alex neemt niet eens de moeite om een poging te wagen in Den Bosch of Oosterhout, met een vies gezicht gaat de Kopen zonder Kijken-makelaar op expeditie in het Waalwijkse Sprookjesbos. Hier vindt hij ‘pas na drie maanden intensief zoeken’ een snoezig huisje. Samen met Bob boldert hij een tikkie hautain door de gedateerde woning, maar Bob zou Bob niet zijn als hij direct de potentie inziet. Het Waalwijkse stulpje staat te koop voor 180.000 euro, ‘maar zelfs in Waalwijk’ moet je overbieden. Uiteindelijk koopt hij het huis voor 187.500 euro, waardoor Bob 22.5000 euro overhoudt voor de verbouwing.

Trap voor trap

Tijdens de puzzelroute maken Deveny en Roy een tussenstop bij het gedateerde huis. De verschillende persoonlijkheden komen maar weer eens goed tot uiting. Hij vindt zelfs de trap met het oeroude versleten tapijt ‘super mooi!’, zij kan niet verder kijken dan de vlekken die erin zitten. Hij wil zijn positieve inzicht bezegelen met een kus, zij kijkt de andere kant op.

Het koopcontract wordt tijdens een “super spontane” ontmoeting met Martijn door Deveny en Roy ‘gewoon onder de castagnetten’ getekend in een Spaans tentje in Den Bosch – in vervlogen tijden toen de horeca nog open waren. De olijke Roy wil het vieren met een kus, zij wil dat niet. Maar vooruit, uiteindelijk toch wel.

De Droomvlucht

Na het zetten van de handtekening gebeurt er veel. Roy krijgt een klaplong en belandt in het ziekenhuis. Zijn herstel duurt acht weken, maar dan krijgt hij opnieuw een klaplong. Deze klaplong komt Deveny ‘echt ffe niet zo goed uit’. Intussen wordt er in hun huis druk geklust door vrienden, familie en overburen – opgetrommeld door Bob vanwege dat ó zo krappe budget. Roy herstelt van zijn klaplong, Deveny’s buik groeit gestaag en dus is het tijd voor een belangrijk moment: Deveny en Roy stappen in het huwelijksbootje. Meteen na het vluchtbezoek aan het gemeentehuis staat Martijn hen op te wachten met de auto. Het is tijd voor de droomvlucht richting hun woonhuis.

Een schot in de Roos

Als een ware Vliegende Hollander sjeest Martijn naar Waalwijk, waar hij Deveny en Roy met zijn vertrouwde stok uit de auto loodst. Geblinddoekt staan Deveny en Roy op de stoep van hun Villa Volta. Is het Alex, Bob en Roos gelukt om aan de wensen van het koppel te voldoen? Eén ding is duidelijk: styliste Roos heeft het huisje als een ware toverfee omgetoverd tot een Fata Morgana. Dankzij een mix van ‘design’ en kringloop heeft Roos aan beiden moodboards kunnen voldoen: een kleurrijk ‘hotel chique’ inrichting is het resultaat. Het is daar in Waalwijk waar alle puzzelstukjes samenvallen: de hoogzwangere Deveny kan eindelijk opgelucht ademhalen en Roy constateert stralend dat het van ‘bovûh tot benejûh helemaal af is’.

Dan nog een paar leuke fun facts over het avontuur van Kopen zonder Kijken in Waalwijk: Deveny en Roy posten gisteren op Facebook dat hun kindje is geboren! En er is meer goed nieuws: de kijkcijfers van het programma hebben voor het eerst de Meilandjes verslaan!

De verschillende smaken van Roy en Deveny viel meer kijkers op:

Ik kijk #kopenzonderkijken terug en denk joe ga een tijdje huren joh — Saskia 🌱#houafstand #kappieop (@saskia86) November 2, 2020

Niet enthousiast te schoppen….ik wou dat mijn huis zo mooi verbouwd werd….#kopenzonderkijken — Annelies (@Annelies30Smits) November 3, 2020

Meer mensen zouden de energie en instelling moeten hebben van Roy. Zou de wereld goed doen…. #kopenzonderkijken — Maessie (@MauriceMaes) November 2, 2020

Nee he meid, het kwam niet lekker uit dat je man in het ziekenhuis ligt .. heeft ie zeker expres gedaan ofwat?? #kopenzonderkijken — Floortje. (@FloortjeHaring) November 2, 2020

Ach gos, die gaan niet lang bij elkaar blijven. Zij ergert zich echt helemaal kapot aan hem 👀 #kopenzonderkijken — Michel (@mies_nijmegen) November 2, 2020

Het werd Martijn zelfs te gortig en wijst Deffnieee er fijntjes op dat Roy haar harder nodig heeft dan andersom. Eat that! #kopenzonderkijken — Martine Kooreman (@MartineKooreman) November 2, 2020

Omg die dame haha hoe voel je je ? “Getrouwd” normale mensen reageren dan met : gelukkig arme gozer #kopenzonderkijken — eef (@evabaees) November 2, 2020

Kijkers vinden het ‘beperkte budget’ ook wel eens fijn:

De sponsor moet ook hun dingetje kunnen laten zien.

Wel leuk dat er eens geklust wordt zonder gigantisch verbouwbudget. Zo zie je dat met een beperkt budget er ook mooie dingen gemaakt kunnen worden.#KopenZonderKijken — Zonnetje in Huis 🚜🚜🚜 (@ZonnetjeH) November 2, 2020

Waarom is die Bob zo lacherig aan het doen over hun budget? Voor 24-25 jarigen is €210000 tot best veel? #kopenzonderkijken — Silke Posthumus (@TimetobeSillie) November 2, 2020

Dan heb je zo’n krap budget om een huis te verbouwen en ga je geld uitgeven aan een geluiddempende trap met verlichting?? 🤨 #kopenzonderkijken — Iris (@i_steensma) November 2, 2020

Pedant hoor makelaar en bouwmeneer… Een budget 200.000 is voor deze twee starters echt heel veel geld. Niet zo denigrerend heren, geen geld, klein, weinig waar voor je geld.#kopenzonderkijken — SZ. (@sz_waldorf) November 2, 2020

Ik kijk net. Heeft Bob ze al 30.000 euro extra lichter gemaakt? #kopenzonderkijken — Mamamia (@mamamia208) November 2, 2020

Ook de zwangerschap houdt de gemoederen bezig:

Niks tegen #kopenzonderkijken hoor, maar is zwanger zijn een harde eis om aan het programma mee te kunnen doen?! — Vienna Scholte (@ViennaScholte) November 2, 2020