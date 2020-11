Niet Roos, maar Bob krijgt ervan langs in nieuwe ‘Kopen Zonder Kijken’

Inmiddels vaste prik op maandagavond: Twitter afstruinen. Oh. Natuurlijk wel terwijl op televisie de nieuwste aflevering van de tv-hit ‘Kopen Zonder Kijken’ aanstaat. Daarbij werden kijkers gisteren overigens flink in de war gebracht, want er was een hoop anders dan we (inmiddels) gewend zijn.

Twitter in paniek

Niet Roos, maar de o zo geliefde Bob ‘de Bouwer’ kon rekenen op veel kritiek, en verrassend genoeg konden veel items op de populaire bingokaart eens níet worden afgestreept. Twitteraars in paniek, wij weer tevreden. Oké, er waren een heel wat details die wel binnen mum van tijd konden worden afgestreept, zoals de jaren ’30-woning, de visgraatvloer en wederom een plotselinge zwangerschap.

Duizelingwekkend budget

Deze aflevering gaven Ricardo en Kelly uit Wassenaar hun volledige budget uit handen aan het team van Kopen Zonder Kijken. Het lukte hen namelijk níet om zelf een groter huis te vinden in de rijkeluisgemeente waar ze per sé wilden blijven. Van die uitspraak slaat menig kijker steil achterover. Het jonge koppel heeft namelijk maar liefst 650.000 euro te besteden, niet bepaald weinig. Waarom het hen dan in hemelsnaam niet zelf willen lukken? Wij twijfelen er ook een beetje aan, maar volgens de jonge ouders is het grootste probleem dat ze “bang” zijn en zo’n groot bedrag niet “durven uitgeven”. Dat ze nergens doorheen kunnen kijken en niet kunnen klussen, zal ook niet meehelpen.

Euroknallen

Maar goed. Makelaar Alex en Bob de Bouwer gaan de ‘spannende uitdaging’ aan. Na het bezichtigen van een handjevol huizen zijn de twee dolenthousiast over een jaren ’30-woning, waar binnenin sinds de jaren ’30 ook werkelijk niets meer aan gedaan lijkt. Bob vertelt met een grote glimlach in alle seizoenen nog nooit zo enthousiast te zijn geweest over een huis. Dat snappen we wel, want hij heeft ook nog nooit zo’n groot verbouwbudget gekregen. Alex weet het huis voor een “relatief laag bedrag” (435.000 euro) op de kop te tikken, wat ja… reken maar uit. VEEL overlaat voor Bob. Hij schat een verbouwing van zo’n *slik* twee ton, een bedrag dat voor menig starter zo ongeveer het complete aankoopbudget vormt.

Belazerd door Bob

Aan de klus in de jaren ’30-woning, dus. Al blijven er van de authentieke details met het verstrijken van de tijd opvallend genoeg steeds minder van over. Zo verdwijnen de leuke glas-in-looddetails en de en suite in de woonkamer – een schande, vinden veel kijkers. Bob, die over het algemeen aardig in de smaak valt, krijgt ditmaal dan ook de wind van voren op Twitter. Oók omdat mede dankzij hem er slechts weinig mensen ‘bingo’ scoren deze uitzending. Want hoe dúrft hij te kiezen voor géén uitbouw? En hoezo (XD) heeft hij genoeg aan het gekregen budget? En de stalen deur in niet zwart maar… WIT? Méééga error. Met een overdaad aan visgraat die ditmaal niet alleen op de vloer maar ook op diverse wanden is terug te vinden, lijkt hij het één en ander goed te willen maken.

Kindonvriendelijk

Roos, inmiddels berucht en beroemd, komt er deze aflevering beter van af. Al lijken kinder- en babykamers toch écht niet haar specialiteit, volgens veel kijkers. Kinderen lijken – ondanks dat haar ‘kinderstem’ anders doet vermoeden – trouwens überhaupt niet echt haar ding. In de woonkamer was er namelijk geen speelhoekje of kinderplekje te bekennen, wat niet de eerste keer is. En dat terwijl er al één aanwezig is én (bingo!) de toekomstige vrouw des huizes hartstikke zwanger is van nummer twee. Iets waar Martijn overigens meermaals van wordt beschuldigd op het sociale platform (deze complottheorie is zo gek nog niet hoor). Gelukkig zijn de nieuwe bewoners intens gelukkig met het eindresultaat en vinden ze het helemaal “pico bello”. Dat mag ook wel voor 615.000 euro’s.

Super mooie verbouwing bij #kopenzonderkijken maar even een realitycheck: € 650.000 voor een tussenwoning! 😲 Ons in de provincie fronsen de wenkbrauwen. — Ellen van der Velds (@EllenB89) November 23, 2020

Begin 30 en 650K budget ook.. ik blijf het écht bizar vinden. #kopenzonderkijken pic.twitter.com/cxTMHkFOQ8 — mari_que? 💙🌈 (@watzijnweuit) November 23, 2020

Je maakt mij niet wijs dat ze zelf voor 650.000 niet zelf een huis konden vinden. #kopenzonderkijken — Judith (@jsouverijn) November 23, 2020

Ze kunnen het tegenwoordig beter ‘ik ben te lui om te klussen’ noemen. #kopenzonderkijken — Jörg (@Jorghompes) November 23, 2020

Jong stel in #kopenzonderkijken met een budget van 650.000 euro. Waar is het misgegaan in mijn leven? 😱 — Jorien de Wit (@JoriendeWit) November 23, 2020

En het geld is weer Bob 🙈 #kopenzonderkijken — Tjalling Heeringa (@TjallingH) November 23, 2020

Valt wel op. Als Martijn langs is geweest zijn die vrouwen ineens zwanger #justsaying #kopenzonderkijken — ╰დ╮Tamara╭დ╯ (@sTamaar) November 23, 2020

Just checking: is Martijn stiekem de vader van al die kopen-zonder-kijken-babies? Of kreeg je bij je aanmelding een zwangerschapstest en hoefde je pas te bellen als die positief was? #kopenzonderkijken — Domino Booij (@DominoBooij) November 23, 2020

Mag je eigenlijk wel meedoen aan dit programma als je géén jaren 30 woning wil en ook niet zwanger bent of wil worden? #kopenzonderkijken — Temon Kooistra (@Teetjemineetje) November 23, 2020

Bij Bob is alles ongekend, niet normaal en ongeloofelijk. Dat, terwijl hij iedere week EXACT hetzelfde bedenkt.. ik wist helemaal niet dat hij aan Geheugen verlies lijd.. #bidvoorbob #kopenzonderkijken — Frank (@Frankblzs) November 23, 2020

Bob, stomme sloopkogel, behandel oude huizen nou eens respectvol! #kopenzonderkijken — Fleur (@thepruh) November 23, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Flaironline | Beeld: Still