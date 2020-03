Koppels in quarantaine: met deze 5 tips overleven jullie het

Zit je ook met je lief in quarantaine? En werken jullie allebei vanuit huis? Het coronavirus brengt niet alleen angst en onzekerheid met zich mee, maar ook stress en irritaties. Zeker als je 24/7 met je wederhelft op elkaars lip zit. Dus hoe ga je dan met elkaar om?

‘Het zijn onzekere tijden, zeker nu het coronavirus onze vrijheid deels beperkt’, zegt relatiecoach Ellen Pereira. ‘Als je 24/7 met je partner in één ruimte zit, kan dat ruzies veroorzaken en dat kan veel effect op je relatie hebben. Dus het is belangrijk om te kijken hoe jullie met elkaar omgaan.’ Coach Ellen geeft daarom vijf handige tips.

Werk samen

‘Allereerst is het belangrijk dat je samenwerkt als een team en duidelijke afspraken maakt over jullie werk en privé. Spreek af wanneer je wat doet en werk met een schema. Bijvoorbeeld hoe laat je begint met werken of wanneer je samen koffie drinkt en gaat lunchen.’

Ontspannen

Naast het werk is het ook belangrijk dat je je ontspant. ‘Dat kan bijvoorbeeld door samen een film te kijken. De doeners onder ons gaan liever naar buiten en iets ondernemen, zoals in de tuin werken of een stuk wandelen of fietsen. Maar geef elkaar ook de ruimte. Creëer een plek in huis voor jezelf waar jij je terug kan trekken, heerlijk met een kopje thee en een goed boek. Als je klein woont, kun je een hoekje maken wat alleen voor jou is.’

Maak dingen bespreekbaar

Ben je bang door dit hele coronagedoe of krijg je er stress van? Maak dit dan bespreekbaar, zegt Ellen. ‘Zodat je gehoord en begrepen wordt. Wat ook helpt, is om een dagboek bij te houden, zodat je het van je af kunt schrijven.’ Maar ook: ‘Luister naar betrouwbare nieuwsbronnen en kijk niet de hele dag door naar het nieuws. Er komen echt betere tijden en we moeten hier met z’n allen doorheen. En pieker niet te veel.’

Wees lief en begripvol

‘Deze coronacrisis kan er ook voor zorgen dat je meer tijd voor elkaar hebt, waardoor je relatie weer gaat opbloeien. Leer elkaar dus opnieuw kennen. Help elkaar waar nodig en bovenal: heb begrip voor elkaar en wees lief.’

‘Sorry zeggen, doet wonderen’

Een ruzie of meningsverschil kan altijd ontstaan, maar in tijden van corona en social distancing is dat niet zo fijn als je even naar buiten wil om af te koelen. ‘Als er sneller ruzie is door stress, los het op door ‘sorry’ te zeggen, dit doet wonderen’, zegt Ellen. ‘En blijf niet te lang boos. Natuurlijk reageren we allemaal op onze eigen manier, maar leer jezelf en elkaar goed begrijpen. We willen allemaal een plek krijgen, gezien, gehoord en begrepen worden. En dat begint met verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedrag.’

