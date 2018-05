Zijn dit alle koppels die meedoen aan Temptation Island VIPS?

De afgelopen dagen en weken hebben we maar één vraag: wie zijn de koppels die mee gaan doen aan Temptation Island VIPS? Er werd al een hoop gespeculeerd over welke bn’ers een poging gaan wagen de ultieme relatietest te overleven, maar er zijn tot op heden nog geen namen bevestigd. Gloednieuw.tv denkt te weten wie de koppels zijn.

Temptation Island VIPS gaat vanaf 7 juni van start bij Videoland. Om ons te teasen, zijn er al een paar filmpjes vrijgegeven waarin we een paar koppels hand in hand zien lopen. Volgens ‘een betrouwbare bron’ zou Gloednieuw.tv te weten zijn gekomen wie er allemaal meedoen aan het programma. Of deze namen echt kloppen, is dus niet zeker, maar het zou zomaar eens kunnen. Houd je vast, hier komen ze.

Zijn dit alle koppels van Temptation Island VIPS?

Niels van der Zanden en Rosanna Voorwald

Jep, de ex-deelnemers van Temptation Island zouden het gewoon nog een keer proberen. Tijdens de opnames van Temptation Island VIPS zouden ze beiden niet actief zijn geweest op Instagram, terwijl ze normaal heel actief zijn. Een grote hint, denk je niet?

Tom Groot en Marieke Ploeger

We kennen Tom allemaal als dé knappe boer uit Boer Zoekt Vrouw. Hij koos tijdens het programma voor Rimke, maar het werd uiteindelijk niets tussen de twee. Kort daarna ontmoette hij Marieke en het koppel is nog steeds gelukkig samen. In een teaser van Temptation Island VIPS zagen we stel bij een boerderij – wijst dat op Tom en Marieke?

Ruud Zwaan en Rowena Baierl

Ruud en Rowena hebben elkaar leren kennen in Utopia. Het stel is al een tijdje uit het programma, maar zijn nog wel samen. Gaan ze hun relatie op de proef stellen in Temptation Island VIPS?

Donny Roelvink en Amije Roos

Het laatste koppel zou Donny Roelvink en zijn vriendin Amije Roos zijn. Donny kennen we natuurlijk allemaal als het broertje van Dave Roelvink. Sinds een jaar zijn hij en Amije samen. Zullen we ze binnenkort bewonderen in Temptation Island VIPS? We zullen het zien!

👫✨ Een bericht gedeeld door Donny Roelvink.⁶𓅓 (@donnyroelvink) op 12 Sep 2017 om 4:49 (PDT)

