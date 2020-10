We weten al dat één van de stellen de ultieme relatietest waarschijnlijk niet gaat overleven. Maar nu lijkt ook te zijn uitgelekt welke andere drie koppels nog meedoen aan Temptation Island: Love or Leave. Gaan zij de realityshow wél doorstaan?

En hoe kan het ook anders, Team Tempa weet deze (nu nog) tortelduifjes te onthullen. Jaydi Dubois en Sonny Lorenzo – het stel wat het waarschijnlijk niet overleefd – staan daar natuurlijk tussen. Zij werden bekend van hun deelname aan Wereldreis op Wielen.

Koppels Temptation Island

Ook Denise Ray Delgado en Marco Sleeswijk gaan een poging wagen. Het koppel houdt van muziek en zijn dan ook beiden actief in deze wereld. Denise is daarnaast nog werkzaam als redacteur bij een content creatie bureau. Het motto van het tweede koppel kan niet duidelijker. Solero verklaart: ‘You don’t get another chance, life is no Nintendo game’. En ja, toen moest hij met zijn partner Gulcin wel meedoen.

Zeven jaar

Het laatste koppel zet behoorlijk wat op het spel: Greg Deira en Karina la Cruz zijn al meer dan zeven jaar een setje. Grote kans dat deze twee een volgende stap willen gaan zetten, maar toch even nog het zekere voor het onzekere willen nemen door hun relatie op de proef te stellen. Zou Team Tempa het ook dit jaar weer bij het rechte eind hebben qua stellen?

Bron: Love Reality | Beeld: RTL