Kort maar krachtig: Miley Cyrus en Kaitlynn Carter zijn uit elkaar

Na een periode van slechts zes weken hebben Miley Cyrus en Kaitlynn Carter besloten ieder hun eigen weg te gaan.

Er zijn geen hard feelings, er is geen ruzie en de twee socialites koesteren nog immer hun vriendschap. Maar een romantische relatie? Dat ziet er niet meer in. Op People.com lezen we het volgende: ‘Miley en Kaitlynn zijn uit elkaar. Ze zijn nog steeds vriendinnen, net zoals ze dat altijd al zijn geweest. Ze waren er voor elkaar toen ze allebei moesten dealen met een break-up en nu gaan ze ieder hun eigen weg,’ aldus een bron.

Miley’s scheiding

De relatie – of laten we zeggen: de kortstondige romance – kwam als donderslag bij heldere, Australische hemel. Het nieuws, plus de intieme foto’s van Miles & Kate., kwamen vlak na het plotselinge nieuws van de scheiding tussen Miley en Liam Hemsworth naar buiten.

Dat leidde tot een hoop rumoer. Vrijwel direct na het verschijnen van de intieme foto’s waarop we Miley en Kaitlynn zagen zoenen, werd Miley beschuldigd van vreemdgaan tijdens haar huwelijk met Liam. En wie Miley een beetje kent, weet dat deze meid niet met zich laat sollen. Met een ijzersterk statement beet ze van zich af en wist ze alle roddels te ontkrachten.

‘Ik heb niets te verbergen. Het is geen geheim dat ik in mijn twintiger jaren een feestbeest was, dat ik heb geëxperimenteerd met drugs en dat ik in een aantal relaties ben vreemdgegaan. Maar de waarheid is dat toen ik trouwde met Liam, ik een toegewijde echtgenote was. Er valt hier niets te onthullen. Ik heb van iedere ervaring in mijn leven geleerd en ik ben volwassen geworden. Ik heb veel dingen fout gedaan in mijn leven, maar ik ben NIET vreemdgegaan,’ schreef ze destijds.

Kaitlynn’s scheiding

Ook Kaitlynn kreeg opeens alle schijnwerpers op zich gericht. Zo is ze te zien in het huidige seizoen van The Hills: New Beginnings, waarin ze nog gelukkig getrouwd lijkt met Brody Jenner. Voor veel fans van de serie kwam de scheiding met Brody dan ook als een verrassing. Helemaal toen vlak na de bekendmaking van de break-up de foto’s van Kaitlynn en Miley verschenen.

Voor alle niet-fans van de serie was de blonde schone aan Miley’s arm een groot vraagteken: wie is Kaitlynn Carter en waar komt ze opeens vandaan? Het antwoord is simpel: uit de heuvels van Hollywood dus.

Wij zijn benieuwd waar we Kaitlynn nog meer terug gaan zien en vooral: wat Miley’s next step zal zijn.

