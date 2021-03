Met een leeftijdsverschil van maar liefst 20 jaar zou je denken dat de liefde tussen Scott Disick en Amelia Grey Hamlin niet meer dan een fling zou zijn. Toch blijkt het serieuzer tussen de twee te zijn dan gedacht. Een bron meldt zelfs dat het ‘the real deal’ is.

De relatie van de realityster en het 19-jarige model staat sinds het begin onder flinke druk en blijft omstreden gezien het fikse leeftijdsverschil.

In de wolken

Een bron vertelt aan Stylecaster dat Scott Disick helemaal in de wolken is met zijn nieuwe vriendin. ‘Hij heeft een geweldige tijd met Amelia, hij vindt haar echt leuk, en de relatie is echt. Het heeft niets te maken met het proberen om aandacht te krijgen. Dat zou Scott niet doen, zo leeft hij zijn leven niet.’

Ondanks dat krijgt het stel te maken met veel kritiek. Er wordt veel gesproken over het grote leeftijdsverschil, en het feit dat hij eerder al een relatie had met de eveneens veel jongere Sofia Richie. ‘Wat hem betreft, zullen de haters een manier vinden om te haten, wat hij ook doet, dus hij leeft zijn leven en denkt niet na over wat buitenstaanders te zeggen hebben’, meent de bron.

Vrijheid

Volgens diezelfde bron is het leeftijdsverschil geen punt, en merkt het stel er weinig van. Ook het feit dat hij drie kinderen met zijn ex Kourtney Kardashian heeft zou geen punt zijn. ‘Amelia laat hem zichzelf zijn en kan nog steeds genoeg tijd met zijn kinderen doorbrengen.’

View this post on Instagram A post shared by Scott Disick (@letthelordbewithyou)

View this post on Instagram A post shared by Amelia (@ameliagray)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief