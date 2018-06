Dit kost een nachtje in de luxe resorts van Temptation Island VIPS

Bij ieder seizoen van Temptation Island kunnen we ons weer vergapen aan de luxe resorts waarin de koppels en verleiders verblijven. Vaak zijn het de grootste villa’s in een prachtige, tropische omgeving, zoals de resorts in Thailand van vorig seizoen. Afgelopen donderdag is Temptation Island VIPS van start gegaan op Videoland en dat betekent dus ook dat we weer kunnen genieten van de optrekjes van de VIPS en verleiders. Benieuwd hoeveel je moet neerleggen voor een nachtje in één van de resorts? Wij vertellen het je.

Voor het Temptation Island VIPS seizoen verblijven de bekende koppels en verleiders in twee prachtige resorts in Mexico. Ook zin in een tripje naar het land van tequila en parelwitte stranden? Dat gaat je dan wel wat kosten.

Casa del Mar

De vrouwen verblijven samen met de mannelijke verleiders in Casa del Mar, een gigantische villa met groot zwembad en uitzicht op zee. Een nachtje voor twee personen kost daar al gauw 3000 euro. Nu je toch al op de luxe tour bent, neem dan gelijk een kamer met een ocean view en een jacuzzi. Je kan het resort boeken via Karisma Hotel & Resorts.

Puerto Estate

Verblijf je liever in het resort van de mannen en de vrouwelijke verleiders? Boek dan een kamer in het luxe Puerto Estate. Via de website van het resort kom je voor een nachtje in het zomerseizoen al snel uit op zo’n 2961 euro. Niet goedkoop, maar dan heb je wel negen slaapkamers en natuurlijk een eigen zwembad. Niet verkeerd.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Temptation Island, Karisma Villas, Maya Luxe