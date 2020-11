Kourtney Kardashian onder vuur om complottheorie over mondkapjes

Van alle Kardashians staat Kourtney toch wel te boek als de telg die zich het meest bezighoudt met gezondheid en welzijn. Daarbij schuwt ze het alternatieve circuit niet. Daar lijkt ze nu toch een beetje in doorgeslagen. Kourtney Kardashian heeft zich fel uitgesproken over mondkapjes.

Kourtney claimde in haar Instagram Stories dat de blauwe chirurgische mondkapjes die iedereen nu draagt kankerverwekkend zijn. ‘Volgens Cancer.org vergroot het de kans op lever-, testikel-, alvleesklier-, nier- en borsttumoren, pre-eclampsie (verhoogde bloeddruk tijdens zwangerschappen, red), schildklierproblemen en een hoog cholesterol. Er veel aan blootstaan kan leiden tot griepachtige verschijnselen en long-embolieën met verstikking tot gevolg.’ Klinkt behoorlijk alarmerend, maar is (gelukkig) onzin.

Onzinverhaal

Het duurde dan ook niet lang voordat Kourtneys complottheorie werd ontkracht. Cancer.org, de bron die de realityster zelf aanhaalt, zegt in de New York Post dat niets van dit verhaal klopt. ‘Als oncologisch chirurg draag ik samen met al mijn collega’s in de gezondheidszorg al jaren mondkapjes om onze patiënten te beschermen tegen de verspreiding van infecties’, zegt dr. William Cance, verbonden aan het instituut. Er is dan ook geen enkel bewijs dat de mondkapjes kanker veroorzaken.

‘Onacceptabel’

Volgers waren dan ook niet gediend van Kourtneys Instagrampost. ‘Het is hoogst onverantwoord dat je dit soort content plaatst terwijl je weet hoeveel mensen je bereikt met dit platform. Zeker gezien deze tijd waarin er een wildgroei is aan onjuiste informatie’, en: ‘Het is één ding als mensen roepen dat je van mondkapjes kanker krijgt, het is iets anders als je Kourtney Kardashian bent en dat roept in je Insta Stories die meer dan 100 miljoen mensen zien. Fucking onacceptabel’.

Kortom: wees geen eikel en draag een mondkapje.

Bron: New York Post. Beeld: Brunopress