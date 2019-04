Keeping up: Kourtney Kardashian en ex-man Scott in therapie

De breuk tussen Kourtney Kardashian en Scott Disick in 2015 werd breed uitgemeten in hun eigen realityserie. De twee hadden regelmatig ruzie, maar besloten samen in therapie te gaan om weer te leren communiceren.

Zo konden ze samen goed voor hun kinderen blijven zorgen. Dit hebben ze laten weten in een video voor Kourtney’s YouTube kanaal Poosh, waarin de voormalig geliefden spreken over hun gedeelde ouderschap.

Nieuwe relatie

‘Ik denk het moeilijkste was toen we allebei een nieuwe relatie kregen. Dat zorgde voor frictie, onder andere over het voorstellen van onze nieuwe liefdes aan de kinderen. Dat was een behoorlijke uitdaging,’ aldus Kourtney. ‘Het is een van die dingen waarvan je denkt dat het je nooit gaat overkomen, maar toch was het zo. We gingen door met onze levens,’ voegt Scott eraan toe.

Kinderen

Omwille van hun drie kinderen Mason, Penelope en Reign besloten Kardashian en Disick samen in therapie te gaan. Hier leerden ze hoe ze op een nieuwe manier met elkaar moesten praten. En daarin zijn ze goed geslaagd, want Kourtney gaat tegenwoordig zelfs mee op reisjes met Scott en zijn vriendin Sofia Richie. Zelf is de realityster momenteel single, nadat ze vorig jaar haar relatie met Younes Bendjima beëindigde.

Bron & beeld: ANP