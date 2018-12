Krijgen we wel of geen witte kerst…?

Hoop jij ook ieder jaar weer op een witte kerst en ben je sinds afgelopen weekend positief gestemd? Dan moeten we je helaas teleurstellen. De sneeuwvlokken die van zaterdag op zondagnacht uit de lucht kwamen vallen, zouden zelfs zomaar de laatste van het jaar kunnen zijn.

Een witte deken tijdens de kerstdagen, dat maakt het knusse decembergevoel pas écht af. Toch is de kans heel klein dat er over een week sneeuw ligt. Volgens de verwachtingen van Weerplaza gaat het voorlopig niet meer sneeuwen of vriezen, en liggen de temperaturen zowel ’s nachts als overdag ruim boven het vriespunt.

Aangenaam weekend

Hoewel de week nogal grauw begon vanochtend, zou in het zuidwesten van het land de zon zich zo nu en dan laten zien. Ook morgen duikt-ie op en zou je overdag je paraplu thuis kunnen laten. Komend weekend loopt het kwik op tot 8 tot 10 graden, en ook tijdens de feestdagen liggen de temperaturen rond de 10 graden Celsius. Dus een witte kerst zit er dit jaar helaas niet in…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.