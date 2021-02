Ex-bodyguard klaagt Kris Jenner aan voor aanranding

Marc McWilliams was ooit de bodyguard van Kris Jenner en klaagt haar nu aan vanwege aanranding. Uit documenten in handen van de Daily Mail beweert hij dat de ‘momager’ in 2017 onder meer aan zijn geslachtsdeel heeft gezeten.

De 44-jarige McWilliams heeft Jenner, de moeder en manager van de bekende Kardashian-dames, daarom voor zo’n 2,5 miljoen euro aangeklaagd bij het hof in Los Angeles. De man zegt dat Jenner zijn kruis en billen vastgreep, naakt voor hem ging staan en hem vervolgens ontsloeg toen hij tegen haar avances in ging.

Ongepaste opmerkingen

Ook maakte Jenner volgens McWilliams ongepaste opmerkingen toen ze samen in de auto zaten, laat zijn advocaat weten. ‘Ze begon opmerkingen te maken tegen mijn cliënt die van flirterige en seksuele aard waren’, aldus advocaat Sean Novak. ‘Zonder waarschuwing plaatste Jenner haar rechterhand op de binnenkant van zijn dij en op zijn lies.’ Novak zegt dat de bodyguard ‘geschokt en beledigd’ was.

Kris Jenner aanranding

Jenner heeft zelf nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Bron: ANP | Beeld: Brunopress