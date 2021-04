Kris Jenner is al twee keer gescheiden geweest en weet dus als geen ander hoe dit voelt. Dochterlief Kim Kardashian maakt dit proces nu ook door, maar gelukkig voorziet momager Kris haar van wijze raad en advies.

Ze is er dus toch écht niet alleen voor het binnenslepen van de beste deals met de grootste merken van de wereld, maar staat af en toe ook nog paraat voor moederlijk advies.

Scheiding

Kim is na een huwelijk van zes jaar gescheiden van Kanye West. Ze strijdt voor de volledige voogdij van hun vier kinderen North, Saint, Chicago en Psalm, maar nu meldt Kanye ook de voogdij te willen. Het is een intense periode die voor veel stress bij de realityster zorgt, maar gelukkig is daar Kris Jenner.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Advies

Ze heeft zich voor het eerst uitgesproken over de relatie van haar dochter en deelt advies waarbij ze terugblikt op haar eigen relaties en scheidingen. De 65-jarige scheidde zich in 1991 van Robert Kardashian en in 2015 van Caitlyn Jenner. ‘Ik denk dat het belangrijkste is dat de kinderen op de eerste plaats komen’, vertelde Kris aan WSJ Magazine.

Liefde en pijn

De moeder van zes laat weten dat haar kinderen haar door beide scheidingen hebben heen gesleept. ‘Onthoudt dat. Je kinderen zullen de pijn verlichten en de liefde die je van hen krijgt helpt je d0or deze periode heen, hoeveel pijn het ook doet.’ Kris vervolgt met een wijze raad: ‘En laat je pijn niet aan je kinderen zien. Ik huilde pas als alle kinderen op bed lagen.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty