Een cadeautje op de dinsdagavond, dat was het optreden van Kristen Bell in het Amerikaanse tv-programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zonder twijfel. Samen met Jimmy himself bracht de actrice een ode aan Disney, en dat was genieten (en meezingen) geblazen.

Kristen Bell was dinsdagavond te gast in Jimmy’s show om te vertellen over Frozen 2: het langverwachte vervolg van deel 1, waarin Kristen wederom de stem van Anna inspreekt. Ze wist echter vooral aandacht te trekken met het optreden dat ze samen met Jimmy Fallon neerzette.

Van Junglebook tot Aladdin

De twee brachten in vijf minuten maar liefst zeventien Disney-liedjes ten gehore. Eén en al nostalgie, want het zijn stuk voor stuk meezingers die je zonder twijfel doen denken aan je jeugd. De nummers zijn onder andere afkomstig uit Sneeuwwitje, Belle en het Beest, Mary Poppins, Junglebook, De Kleine Zeemeermin, Aladdin, De Leeuwenkoning en, uiteraard, Frozen.

Goed, we kunnen er honderduit over vertellen, maar je moet het eigenlijk gewoon zien.

Beeld: Getty Images