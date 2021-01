Kristen Stewart speelt prinses Diana en de overeenkomsten zijn ‘uncanny’

Op 23 augustus 1997 stierf prinses Diana, maar Kristen Stewart brengt haar nu weer tot leven op het witte doek. Ze kruipt voor de film ‘Spencer’ in de rol van de moeder van prins Harry en prins William. De eerste beelden zijn naar buiten gebracht en zien er veelbelovend uit.

De film gaat over een specifiek weekend uit het leven van prinses Diana, waarin ze de kerstvakantie doorbrengt bij de koninklijke familie op het landgoed Sandringham in Norfolk. Het is een memorabel moment uit de Britse geschiedenis, gezien ze toen besloot prins Charles te verlaten.

Kristin Stewart als Lady Di

Kristin vertelt aan Variety over de film: ‘Het is een emotionele verfilming van wie Diana was op een cruciaal keerpunt in haar leven.’Het is een fysieke bevestiging van de som van haar delen, die begint met haar voornaam: Spencer. Dit was een aangrijpende poging voor haar om weer bij zichzelf te komen, aangezien Diana ernaar streefde vast te houden aan wat de naam Spencer voor haar betekende’, aldus Stewart.

Fashion

De film is een ode aan Lady Di, waarin ze van een heel ander punt belicht wordt dan er normaliter wordt gedaan. Het klinkt veelbelovend, interessant en bijzonder, maar we kunnen stiekem ook al niet wachten op de fashion in de film. Want hoewel Diana fameus was om talloze redenen, staat ze ook bekend om haar kledingstijl. De effortless chique manier waarop zij loungewear droeg, wordt momenteel dan ook door velen als grote inspiratiebron gebruikt om het lockdown pak iets meer sjeu te geven.

Sterrencast

De film is geschreven door ‘Peaky Blinders’-maker Steven Knightcast. Naast Kristin Stewart spelen ook de BAFTA-genomineerde Timothy Spall (“Mr. Turner”), de Oscar-genomineerde Sally Hawkins (“The Shape of Water”) en Sean Harris (“Mission: Impossible”) een rol in de film. Wanneer ‘Spencer’ precies in de bioscoop draait, is nog niet duidelijk.

Bron: Variety| Beeld: Getty