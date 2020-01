Kristin Cavallari doet boekje open over mogelijke terugkeer in ‘The Hills’

The Hills is weer helemaal terug van weggeweest en maakte een tijd terug een ‘new beginning’. Oude bekenden zoals Heidi, Spencer en Audrina maakten weer hun opwachting, maar zowel Lauren Conrad als Kristin Cavallari waren de grote afwezigen.

Kristin Cavallari The Hills

Kristin kan kort zijn over een mogelijke terugkeer, zo vertelt ze in Grazia: ‘Nee, ik zal niet meer te zien zijn in The Hills, New Beginnings.’ Cavallari verklaart: ‘We zijn nu een aantal jaar verder. Indertijd hoefde ik alleen aan mezelf te denken. Nu ben ik getrouwd en heb ik drie kinderen. Ik wil niet terug naar dat personage en die emoties. Bovendien heb ik een contract voor mijn eigen show waar ik me op wil focussen.’

Eigen show

Want wat blijkt? Kirstin heeft getekend voor een derde seizoen van Very Cavallari, dat vanaf 10 januari te zien zal zijn op Hayu. Hiervoor is drie maanden lang het leven van de realityster gevolgd. De kijker krijgt een binnenkijker in het leven van de moeder van drie kinderen, maar ook in Kristin’s leven als ondernemer van het bedrijf Uncommon James. Naar eigen zeggen laat ze hierbij ‘alles’ zien. ‘Laat ik het zo zeggen, Very Cavallari is zo echt als een reality show kan zijn. The Hills was meer gescript. Daarin werden we een bepaalde kant opgestuurd. Daarom ben ik nu uitvoerend producent. Zo heb ik controle over wat ik wel en niet wil delen, en kan ik op een bepaalde manier juist wat vrijer zijn.’

Geen spijt

Wel heeft ze één regel: haar kinderen blijven bewust buiten beeld tot ze oud genoeg zijn om zelf die beslissing te kunnen nemen. In Laguna Beach werd Cavallari namelijk nogal neergezet als een ‘bad girl’. ‘Dat wist ik vooraf dus niet. Ik heb geen spijt hoor, want het heeft me veel gebracht. En ik heb er vooral veel van geleerd. Dat ik op televisie dichter bij mezelf wil blijven bijvoorbeeld. In de media gaat het toch vaak over mijn uiterlijk. Dat ik zo snel mijn figuur terug had na het krijgen van drie kinderen. Maar daar gaat het niet om. Bij mij niet in ieder geval.’

Oude bekenden

En deze realityserie gaat niet alleen maar oppervlakkig zijn: Kristin gaat op zoek naar verdieping door haar Italiaanse roots onder de loep te nemen. ‘Dat was heel apart. Zit ik daar met familieleden om de tafel. Mensen die ik nog nooit heb gezien, maar met wie er wel een connectie is. En ja, ook mijn vrienden komen in beeld. We zijn nu in gesprek met Heidi Montag uit The Hills. Hopelijk maakt zij binnenkort een cameo in mijn programma. Maar andersom gaat echt niet gebeuren! Sorry.’ Duidelijk!



