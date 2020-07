Kritiek zwelt aan: officieel onderzoek naar talkshow Ellen DeGeneres

Het hartelijke imago van Ellen is langzaam maar zeker aan het afbrokkelen. Steeds meer (oud)medewerkers klappen uit de school over hun voormalige baas. De ontboezemingen krijgen nu een staartje doordat het productiebedrijf van de show een onderzoek naar de beschuldigingen heeft ingesteld.

Wat begon met een tweet van de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter over ‘een van de gemeenste mensen op aarde’ is nu uitgemond in een officieel onderzoek. Als we (oud)werknemers moeten geloven is talkshowhost Ellen DeGeneres helemaal niet zo hartelijk als ze lijkt.

De meest recente bijzondere verklaring komt van Neil Been, die in 2013 het programma ‘Australia’s Today’ presenteerde. Ellen was daar zeven jaar geleden te gast en dat verliep niet heel soepel. Hij verklaart dat niemand oogcontact met haar mocht maken. “We mochten haar ook niet benaderen of tegen haar praten.” Of ze aardig was? Geen idee, aldus Been.

Andere veelal bizarre anekdotes kwamen van ex-medewerkers. Zo wordt beweerd dat Ellen medewerkers van de talkshow naar huis stuurde als ze vond dat ze ‘stonken’ of kauwgum zaten te kauwen als ze met haar praatten. Haar personal assistent vertelt dat haar vreemde eisenlijstje ‘wel 50 punten kende’: “Een daarvan was een specifieke soort bloemkool die amper te krijgen is. Ik moest naar vijftien verschillende winkels om die te vinden. Ze heeft de bloemkool nooit aangeraakt.”

Capsones

Ook een oud-manager van Ellen doet uitgebreid een boekje open: “Het eerste wat ik leerde is dat, als ik een andere klant aan de lijn had, ik moest zeggen dat mijn kinderen een noodgeval hadden, waardoor ik met haar kon bellen. Ellen wilde nooit teruggebeld worden, anders was je ontslagen.”

Excuses

In een brief naar haar medewerkers biedt Ellen haar excuses aan. “Op de eerste dag van mijn show vertelde ik iedereen dat The Ellen DeGeneres Show een plek vol vreugde moest zijn”, schrijft de 62-jarige presentatrice. “Niemand zou ooit zijn stem hoeven te verheffen en iedereen zou met respect worden behandeld. Het spijt me heel erg voor degenen die dat niet zo hebben ervaren.”

Er is ‘overduidelijk’ iets misgegaan, aldus Ellen. “Ik ben heel erg teleurgesteld. De talkshow draagt mijn naam en ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor.”

Vertrouwen

De comédienne zegt dat ze vertrouwde op haar collega’s op de set en zelf niet betrokken was bij de wanordelijkheden. “Doordat we zo snel zijn gegroeid, vertrouwde ik op anderen om hun werk net zo te doen als dat ik het zou doen. Dat is niet gebeurd.”

NikkieTutorials

Een van de eerste die haar mond over Ellen opentrok was Nikkie de Jager. Zij nam bij Ellen plaats op de bank om haar verhaal te doen over haar coming-out als transgender. Nikkie was niet bepaald te spreken over deze ontmoeting, vertelde ze later in De Wereld Draait Door. “Jij komt bijvoorbeeld wél een handje geven vooraf”, zei ze tegen Matthijs van Nieuwkerk. “Ellen doet dat dus niet.”

