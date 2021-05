Kritiek op ‘Friends’-reünie: ‘Waren er geen zwarte fans beschikbaar?’

Friends: The Reunion is een feit. Binnenkort keren onze zes favoriete vrienden uit Amerika terug voor de állerlaatste aflevering. Leuk nieuws, zou je denken. Maar toch is er ook veel kritiek: ‘Waren er geen zwarte mensen die mee wilden doen?’

In The Reunion aflevering, die geheel volgens traditie: The.One.Where.They.Get.Back.Together heet, krijgen we een nostalgische trip terug naar waar het begon. Maar da’s niet alles, er komen verschillende bekende mensen langs, zo is te zien op Instagram. En dat zijn niet de minsten. We noemen maar wat namen: Cindy Crawford, Justin Bieber, Lady Gaga en David Beckham. Maar, valt mensen op, waren er geen zwarte fans die langs wilden komen?

Geen zwarte mensen bij ‘Friends’-reünie

Geen enkele zwarte man of vrouw staat op de lijst. En het is niet de eerste keer dat ‘Friends’ onder vuur ligt omdat er te weinig diversiteit in zit. Toen het programma startte, werd vaak gezegd dat de vaste cast weinig interactie had met zwarte karakters en sinds de show van de buis verdwenen is, is het gebrek aan zwarte karakters vaak besproken. Je zou daarom verwachten dat in deze reünie in ieder geval één persoon van kleur langs zou komen. Maar helaas, dat lijkt niet zo te zijn.

Altijd gebrek aan zwarte personages bij Friends

Ze hadden niet heel erg veel keuze om iemand uit een eerdere aflevering voorbij te laten komen. Aisha Tyler, die de rol van Charlie speelde in het negende en tiende seizoen, is de enige zwarte acteur die een significante rol heeft gespeeld in ‘Friends’. ‘Wellicht hebben ze haar gevraagd en kon ze niet, maar hadden ze dan niet iets meer moeite kunnen doen om iemand anders te vinden?’, luidt de kritiek. Het lijkt moeilijk te geloven dat er geen enkele zwarte beroemdheid tijd en/of zin had om langs te komen. In de jaren ’90 en ’00 heeft Friends hierin gefaald, zoveel is duidelijk. Dit was hun kans om het beter te doen. En dat hebben ze klaarblijkelijk laten afweten.

