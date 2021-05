Kritiek op kus Sneeuwwitje: ‘Er is geen toestemming gegeven’

Hoewel de beroemde kus van Sneeuwwitje en Prince Charming altijd zo onschuldig leek, zorgt deze nu voor behoorlijk wat opschudding. Twee recensenten bezochten de gerenoveerde attractie van Sneeuwwitje in Disneyland Californië. Hun enthousiasme voor de rit ontbrak bij de slotscène…

Vernieuwing

De attractie was geen populaire, wat resulteerde in enorme korte wachttijden. De rit stond vooral in het teken van de Evil Queen, wat voor de jongere koters onder ons nogal ‘eng’ was. Hoog tijd voor een vernieuwing was het dus wel. Na de renovatie van 400 dagen, is de storyline van de attractie op Sneeuwwitje en de zeven dwergen gebaseerd.

Kritiek

We kennen het verhaal allemaal, Sneeuwwitje bijt in de vergiftigde appel van de boze koningin en komt in ogenschijnlijke dood terecht. Maar, niet voor lang. Prince Charming verlost haar door een kus die de vloek verbreekt. Romantisch toch? De twee recensenten die de attractie bezochten zijn het daar echter niet mee eens. De rit eindigt met de bekende scène, wat voor veel kritiek veroorzaakt bij de twee. Sneeuwwitje heeft namelijk geen toestemming gegeven voor de kus.

Opvoeding

Het pijnpunt ligt vooral bij de doelgroep van het sprookje: ‘Het is moeilijk te begrijpen waarom Disneyland in 2021 kiest voor een scène met zulke ouderwetse ideeën over wat een man mag doen bij een vrouw. We kunnen kinderen niet leren dat ze elkaar mogen kussen als niet allebei de partijen hiermee instemmen.’

Oneens

In Nederland zorgt de kritiek niet voor veel begrip.

……..🙄

O ja er mag niet meer gekust worden?

Stel je voor dat een prins besmet raakt?…. Sneeuwwitje wakker kussen ouderwets: ‘Dit heeft niets te maken met ware liefde’ https://t.co/i3pBb9lOxf — Michael van der mout 🕊🇳🇱🇺🇸 (@michaelwicca2) May 4, 2021

Waarom wil men alles slopen? Nu moet de Disney-versie van het sprookje #sneeuwwitje kapot. Nu had de prins Sneeuwwitje niet wakker mogen kussen, vanwege het ontbreken van haar expliciete instemming. Wanneer stopt deze waanzin? Het moet niet gekker worden! https://t.co/UXpCYbj5cy — Martin Bos 🦉 (@Bos_M) May 4, 2021

#Sneeuwwitje in de ban, want de prins kust haar zonder toestemming terwijl ze in coma ligt. Seksuele intimidatie. Wat een #waanzin. — Philippus Jan (@PhilippusJan) May 4, 2021

Bron: SFGATE | Beeld: Still Sneeuwwitje