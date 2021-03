Kritiek op oproep donatie van Kylie Jenner voor make-upartiest

Stel je voor: je bent een van de rijkste twintigers in Amerika, hebt een familie die – op z’n zachtst gezegd – een goede boterham verdient en jouw vaste make-upartiest wordt ziek. De operatie kost 50.000 euro. Betaal je dan zelf of vraag je jouw fans te doneren? Kylie Jenner deed het laatste en dat zorgde voor een behoorlijke bak kritiek.

Haar make-upartiest, Samuel Rauda, moet een ingewikkelde hersenoperatie ondergaan na een auto-ongeluk. Kylie heeft daarom haar fans gevraagd geld in te zamelen via crowdfunding, en dat terwijl haar eigen vermogen wordt geschat op meer dan een miljard euro.

Donatie make-upartiest Kylie Jenner

Die oproep is dan ook bij veel fans in het verkeerde keelgat geschoten. Die vinden dat ze die operatie ook wel zelf kan betalen. Zij doneerde 4200 euro. En nu is dat voor velen (meer dan) een maandsalaris, maar voor haar slechts een fractie van een maandsalaris.

De 23-jarige schone postte een story via haar Instagram met daarin: ‘Moge God over je waken en je beschermen. Neem de tijd om te bidden voor Sam en swipe omhoog om de Go Fund Me-pagina te bezoeken’. Aardig bedoelt natuurlijk, maar eh, ja. Voelt toch een beetje gek.

