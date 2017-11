Kritiek op oud-voetballer Ruben Schaken om ‘homofobe’ uitspraken

Oud-voetballer Ruben Schaken ligt onder vuur. In zijn onlangs uitgebrachte biografie Einde aan de Bullshit doet hij een reeks homo-onvriendelijke uitspraken die niet in goede aarde vallen.

In Einde aan de Bullshit vertelt Schaken dat er bij Feyenoord twee homoseksuele voetballers in zijn team zaten. ‘Het duurde even voordat het tot me doordrong. Jeetje, die Indo had er gewoon twee uit mijn team lopen knallen. Dat vond ik echt bizar.’ Sinds hij ervan wist, is hij de spelers met andere ogen gaan bekijken. ‘Je weet nooit wanneer hij zijn kunstje flikt,’ zo schrijft hij.

Profvoetballers die uit de kast komen, hoeven niet op een schouderklopje van Schaken te rekenen. ‘Ik omarm het niet, ik distantieer me ervan. Ik neem afstand omdat ik er liever niet mee word geassocieerd. Ik houd me er niet mee bezig.’

Online is er veel ophef ontstaan rondom de uitspraken van Schalken. Via Twitter heeft hij gereageerd op de commotie. Volgens hem wijst niets in zijn boek erop dat hij homofoob is.

Bron NU.nl, Voetbalprimeur | Beeld Getty Images