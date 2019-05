Waarom er ook kritiek is op de Nederlandse serie ‘Undercover’

Kijkers zijn lyrisch over de serie Undercover op Netflix. Gesproken wordt van de nieuwe Penoza, maar toch is er ook flink wat kritiek op het pareltje van eigen bodem.

Het zou de eerste Nederlandse Netflix-serie zijn, maar dat is niet helemaal waar. De afleveringen waren namelijk al te zien bij onze zuiderburen op de buis en is nu ook aangekocht door de streamingservice. Waar gaat het over? Ferry Bouwman is een van de grootste XTC-producenten ter wereld. Maar twee undercoveragenten proberen hier een stokje voor te steken, door te infiltreren in het leven van zijn vrouw, Danielle.

Onverstaanbaar

Nee, er is geen kritiek op het acteerwerk. Met grote namen als Frank Lammers. Tom Waes, Anna Drijver en Elise Schaap zit dat wel snor. Maar ja, wat zeggen ze nu precies? Het commentaar komt vooral op sommige – volgens kijkers dan – onverstaanbare accenten en dialecten. Zo zou het Brabantse accent slecht zijn en is aan het Vlaams helemaal geen touw vast te knopen. Gelukkig heeft Netflix aan iedereen gedacht en is er gewoon ondertiteling aanwezig. Kun je weer fijn verder kijken.

Is eindelijk de eerste Nederlandse Netflix Original er, moeten nog de ondertitels aan 🙈 #Undercover — Mark van der Kruit (@markvdk) 3 mei 2019

Kijk op #netflix naar #undercover: versta er niks van🤔 Van mij mogen ze het Vlaams ondertitelen! — Nelleke van Wijk (@NellekevWijk) 3 mei 2019

Ik versta echt ginne filkker van Undercover maar Tom Waes in z’n fietspakske maakt een hoop goed. #undercover #Netflix pic.twitter.com/GpA0PRnbxm — 𝗦𝘂𝘀𝘆 (𝚂𝚞𝚜𝚊𝚗𝚗𝚎) (@Susyschrijft) 5 mei 2019

