Kroelend rijk worden: via deze website kun je bijverdienen als kattenoppas

Binnenkort op vakantie en zoek je nog iemand om op je kat te passen? Of wil je kroelen met lieve poezenbeesten en ondertussen nog een beetje bijverdienen ook? Het kan allemaal dankzij de website Cat in a Flat.

No longer need for saaie bijbaantjes om extra zakcenten te verdienen. Dankzij Cat in a Flat kun je in het Verenigd Koninkrijk kroelend rijk worden. De snelgroeiende website werd opgericht door Julie en Kathrin, twee kattenliefhebbers die elke keer als zij op vakantie gingen met een probleem zaten: wie moest er op de viervoeters passen? Meenemen was geen optie – dat gaat met een kat nu eenmaal niet zo makkelijk als met een hond – dus vonden zij het hoog tijd voor een oplossing.

Met de website Cat in a Flat matchen Julie en Kathrin katteneigenaren met -liefhebbers, zodat zij elkaar kunnen helpen. De formule blijkt te werken, want er zijn op dit moment al tienduizenden geregistreerde ‘cat sitters’. De samenwerking wordt van begin tot eind keurig geregeld. De betaling verloopt digitaal en als kattenoppas ben je volledig verzekerd. Wel zo fijn.

Zie jij ’t al helemaal zitten? Helaas voor ons is de kattenoppasservice alleen nog maar beschikbaar in Groot-Brittannië. Bummer.

Bron Daily Mail | Beeld Sanoma Beeldbank