Fiets eens door een willekeurig park wanneer de zon schijnt en de kans is groot mensen fanatiek met blokken ziet gooien. Het spel dat ze spelen, heet kubb. Maar wat is dat nou eigenlijk? En misschien nog belangrijker: hoe kun je dit spel zelf spelen?

Kubb

De naam van het spel is Kubb – je spreekt het uit als koeb – en komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Er gaan verhalen dat de Vikingen dit spel zelfs al speelden. Waar of niet waar: het is zeker de moeite waard om dit zelf eens te spelen. Je kunt het spel een beetje zien als de Zweedse versie van jeu de boules – dat overigens ook nog steeds een topper van een spel blijft.

Voor het spel heb je uiteraard een set nodig. Deze bestaat uit verschillende soorten houten blokjes en zes werpstokken. Met de stokjes zet je het speelveld af en met de blokjes zelf speel je het daadwerkelijke spel. Het doel is om alle blokjes van je tegenstander om te gooien zodat je een poging mag doen om het grootste blok, de koning, omver te werpen. Als dat lukt, heb je gewonnen.

Spelregels

Om dit spel te kunnen spelen, heb je natuurlijk wel de spelregels nodig. Allereerst is het goed om te weten dat je dit spel in twee teams speelt. Je zet alle blokken op een rijtje en de koning in het midden. Elk team krijgt zes stokken om de blokken mee proberen om te gooien. Hier zitten ook weer regels aan vast: de stok mag alleen verticaal en vanaf onderhands gegooid worden. Als alle zes de stokken zijn gegooid, is het volgende team aan de beurt. Zijn alle blokken omgegooid? Dan is het nu tijd om de koning om te gooien. Het team dat dit voor elkaar krijgt, wint!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Webshoppertje | Beeld: Getty Images