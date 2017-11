Dit kun je het beste eten en drinken als je last hebt van menstruatiepijn

Ongesteld zijn: het hoort er nou eenmaal bij, maar prettig is het niet. Heb jij veel last van menstruatiepijn? Dan zijn er genoeg lekkere dingen die óók nog eens helpen tegen die pijn.

1. Chocola

Yeah! We hadden sowieso al ondervonden dat chocola tijdens je menstruatie een goed idee is en het Zwitserse chocolademerk Chocolate With Love bevestigt dit. Vorig jaar bracht het merk haar speciale chocola Frauenmond op de markt. Deze chocola bevat zestig procent cacao en zeventien Zwitserse kruiden die zouden moeten helpen tegen menstruatiekrampen. Zo kun je dus zonder schuldgevoel een paar repen chocolade eten als het weer eens ‘die tijd van de maand is’.

2. Water

Het bloed dat je lichaam verlaat tijdens de menstruatie wordt een stuk dikker wanneer je te weinig vocht binnen krijgt. Daardoor duurt het langer en het zal je meer pijn zal bezorgen. Zorg dus dat je tijdens je ongesteldheid meer water drinkt dan op een gewone dag.

3. Voedingsmiddelen met calcium

Denk aan melk, yoghurt en kwark. Calcium zorgt ervoor dat je spierspanning niet te erg wordt, waardoor het menstruatiekrampen kan verminderen.

4. Vis

Vis waar veel omega3 en andere vetzuren inzitten (zoals zalm en makreel) zijn verstandig om te eten tijdens de ‘zware’ dagen. Die helpen namelijk om je spieren in het lichaam te ontspannen wat de heftigheid van krampen kan verminderen.

5. Frambozenbladthee

Niet alleen frambozen zelf zijn goed voor de vrouwelijke gezondheid, maar ook de bladeren ervan. De thee die daarvan gemaakt wordt, zorgt ervoor dat je oestrogeen in balans wordt gehouden en helpt bij het reguleren van de menstruatie, en daarnaast kan het ook nog eens de pijn verlichten. Two cups of tea will do the trick.

Bron NSMBL, KarenZ |Beeld Shutterstock